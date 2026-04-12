peligro al volante

Peligro extremo en Madariaga: manejaba a contramano, sin luces y sin cinturón
El conductor fue interceptado en plena ruta tras una maniobra que puso en riesgo a otros automovilistas.
El conductor fue interceptado en plena ruta tras una maniobra que puso en riesgo a otros automovilistas.
Una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense mostró en cifras cómo el uso de pantallas tiene un impacto directo en la conducción de vehículos.
Lectores de El Marplatense enviaron un video donde se puede ver como un conductor decidió dejar su vehículo sobre la acera. Luego, ante el reproche de los vecinos, retira el auto dando marcha atrás durante 50 metros por arriba de la vereda.