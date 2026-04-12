Un episodio de alto riesgo vial se registró en la Ruta Provincial 74, a la altura de General Madariaga, donde un hombre fue detectado circulando en condiciones extremadamente peligrosas. Conducía a contramano, sin luces reglamentarias y sin cinturón de seguridad, lo que encendió la alerta de las autoridades.

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La situación fue advertida por agentes de la Subsecretaría de Seguridad Vial durante un operativo de control dinámico. Al identificar el vehículo, una Ford EcoSport, avanzando en sentido contrario, procedieron a interceptarlo antes de que se produjera un accidente.

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El conductor, de 69 años y oriundo de Pinamar, fue infraccionado en el lugar por las múltiples faltas cometidas. Según indicaron fuentes oficiales, la combinación de circular a contramano, sin luces y sin cinturón representa un riesgo extremo tanto para el propio automovilista como para terceros.

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Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron la importancia de los controles para prevenir siniestros viales y reiteraron el llamado a respetar las normas básicas de seguridad, fundamentales para evitar tragedias en rutas y caminos.

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