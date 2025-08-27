Los jóvenes patinadores marplatenses, Fiorella Nieto (19) y Tobías González (18), buscan ayuda económica para poder viajar y representar de la mejor manera a Argentina en el Mundial de China, que se llevará a cabo entre el 13 y 21 de septiembre en la ciudad de Beidaihe. Ambos fueron convocados, pero deben pagar el viaje en su totalidad y comenzaron a vender rifas para solventar los gastos.

“Venimos entrenando desde que terminó el Mundial del año pasado, que fue en septiembre, y este año ya tuvimos varios torneos y concentraciones, siempre tratando de llegar a todas al mejor nivel porque después de eso dan a conocer los clasificados para el Mundial”, comentó en primer lugar González, quien fue entrevistado junto a su compañera en Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

A su vez, puntualmente acerca del Mundial de China, explicaron que competirán en “dos distancias de fondo”, que son “10 kilómetros a eliminación, donde el último que pasa la línea por vuelta queda afuera hasta que quedan tres, y los 5000 metros, que en todas las vueltas tenés que llegar primero para sumar dos puntos o segundo para sumar uno”.

Si bien la cita mundialista será el 13 de septiembre, deben conseguir el dinero una semana antes de esa fecha y en ese sentido, González explicó: “El año pasado para el Mundial de Italia tuvimos bastante apoyo, más que este año, porque nos pagaron el viaje en general, sacando el material deportivo. Sin embargo, esta vez tenemos que pagar el viaje completo”.

Por ese motivo, los jóvenes deportistas comenzaron a vender rifas y se están amparando en la solidaridad de la gente, “porque no hay ninguna federación que ponga la gran cantidad de dinero, ni la mitad ni nada por ahora”, según comentaron.

“La idea sería seguir yendo porque el deporte es bastante lindo y siempre fue muy reconocido en Mar del Plata y en el país, y es un poco triste que decaiga. Que Argentina no participe en mundiales sería lo peor que puede pasar. No pasó en ningún año y empezaría a terminar el patín argentino si no participamos en el Mundial, además cuando hay un montón de chicos que están arrancando”, concluyó González, mientras que Nieto añadió: “Es muy frustrante ver a nuestro deporte caer así. Estuve todo el año pensando en dejar, pero hay que seguir e intentar. Incluso nos quedamos afuera de los Panamericanos por este tema del dinero".

Aquellos que quieran apoyar y ayudar a los jóvenes patinadores locales pueden comunicarse con ellos mediante Instagram, en @fiiorenieto o @tobiigonza_.