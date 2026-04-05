La llegada de Public Image Ltd a Mar del Plata no solo genera expectativa por el regreso de una de las bandas más influyentes del post-punk, sino también por la participación de dos proyectos locales que abrirán la noche: Tomates en Verano y Buenos Vampiros.

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Tomates en Verano llega con “Sin Ton ni Son”, su cuarto álbum de estudio, donde conviven climas melancólicos con capas de ruido y una impronta marcada por el shoegaze. El grupo, integrado por Carina Monjeau en voz y bajo, Ignacio Giobellina en guitarra y Pedro Moscuzza en batería, construye un sonido envolvente que dialoga con el mar y el desamor como ejes temáticos. La producción estuvo a cargo de Graham Sutton, con masterización en Nueva York, lo que refuerza su perfil sonoro internacional.

Por su parte, Buenos Vampiros se consolidó como una de las bandas emergentes más destacadas del nuevo rock argentino. Formados en 2018, combinan melodías oscuras y bailables con influencias del post-punk, new wave y dream pop. Integrada por Ignacio Perrotta, Irina Tuma, Luana Giobellina y Mora Murguet, la banda ya recorrió escenarios clave del país y realizó giras internacionales, incluyendo presentaciones en Europa.

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El show del 12 de abril se perfila así como una fecha que cruza generaciones y estilos: desde la impronta histórica de PIL hasta el presente de la escena independiente marplatense. Una oportunidad para ver cómo dialogan en vivo distintas capas del rock alternativo, con fuerte identidad local.

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