Antes de que la amplia mayoría de Hollywood saliera a defenestrar a Donald Trump, quien hace días ganó nuevamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos y asumirá un segundo mandato en enero, fue una figura repetida con diversos cameos en películas y series. Y eso hasta no hace mucho tiempo. Se sabe, a los poderosos con ambiciones les gusta la luz de los reflectores y usan los medios audiovisuales como plataforma hacia la popularidad. Cuando eso no alcanza, recién ahí se meten en política.

Casualmente ese gusto por la popularidad y lo mediático por parte de Trump es retratado en la reciente película El aprendiz (que toma el nombre “prestado” del reality show que el propio Trump protagonizó), donde Sebastian Stan lo interpretó. Allí se ven los inicios del empresario y político, cuando era un pelele maltratado por su padre y progresivamente logró construir un imperio. En alguna de las fiestas que se muestran, se comenta que muchos famosos han concurrido, entre ellos Steven Spielberg.

Una de las curiosidades de Trump es que la mayoría de las veces aparece interpretándose a sí mismo, una demostración de narcisismo evidente, pero además que sus presencias (aunque ni siquiera se lo nombre) están relacionadas siempre con una idea de poder, como su cameo en la sitcom El príncipe del rap, protagonizada por Will Smith, donde aparece como un posible comprador de la vivienda de los protagonistas.

No obstante, tal vez haya dos cameos que son los más populares en toda la “filmografía” del nuevamente mandatario norteamericano. Obviamente uno de esos es el de Mi pobre angelito 2, donde aparece caminando por el hall del Hotel Plaza de Nueva York y orienta al pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) que, como es habitual en la franquicia, aparece perdido. Según cuenta el anecdotario, la presencia del empresario ante cámaras fue lo que destrabó la posibilidad o no de poder filmar en ese edificio.

El otro cameo popular de Donald Trump es en Zoolander, donde aparece como entrevistado en uno de los desfiles, elogiando el rol del modelo interpretado por Ben Stiller. Una película por lo demás repleta de cameos, donde el más célebre seguramente sea el de David Bowie.

Entre todas esas apariciones, hay una que llama la atención y es seguramente la más prestigiosa de todas las que tuvo: aparece otra vez como entrevistado, durante un evento social en Celebrity, aquella película en blanco y negro de Woody Allen en la que se burlaba bastante de la neurosis, los egos y las hipocresías de los artistas. Artistas que son los que ahora lo cancelaron.

Como se dijo, Trump apareció en El príncipe del rap, pero no fue la única sitcom que lo tuvo como invitado. En los 90’s apareció en varias de las más populares, como The Drew Carey Show, Spin City y hasta intercambió miradas con la Samantha de Kim Cattrall en un episodio de Sex and the City. Uno muy comentado fue el de La niñera, donde tuvieron que cambiar el guión ya que la señorita Fine (Fran Drescher) lo presentaba como millonario y desde el entorno del empresario se comunicaron para recordarles que era billonario.

En otra sitcom de los 90’s, Suddenly Susan, protagonizada por Brooke Shields, aparece jugando al póker en el episodio I'll See That and Raise You Susan, donde además estaban como invitados John McEnroe y Mr. T, también interpretándose a sí mismos. Estaban pobres de cameos.

Según la base de datos de cine IMDB Donald Trump tuvo unas 29 participaciones como actor (bueno, es un decir…), entre series, películas y realities, sin incluir presencias como anunciador del Saturday Night Live!, emblemático programa de humor que hoy es uno de sus más fuertes detractores con numerosas imitaciones paródicas, o una curiosa actuación en la 57ª edición de los Emmy, donde cantó una canción, vestido de campesino, junto a Megan Mullally. Y todos lo ovacionaron, claro que sí.

Porque como diría Ricky Gervais en su ya célebre discurso durante la apertura de los Globos de Oro y ante platea de famosos: “Si alguno de ustedes gana un premio esta noche, por favor, no lo usen como plataforma para hacer un discurso político. No están en posición de dar una conferencia al público sobre nada. No saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes pasó menos tiempo en la escuela que Greta Thumberg”.