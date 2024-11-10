Macaulay Culkin

Donald Trump, el rey del cameo que ahora es odiado por Hollywood
Nuevamente elegido como presidente de los Estados Unidos, el empresario apareció en múltiples series y películas antes de meterse en política.
Nuevamente elegido como presidente de los Estados Unidos, el empresario apareció en múltiples series y películas antes de meterse en política.
El actor tuvo una infancia complicada, con adicciones que comenzaron cuando era muy chico y relaciones familiares tóxicas. La historia de un nene que brilló en el cine y hoy eligió otro rumbo.