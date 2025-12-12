Brenda Córdoba, la joven atropellada el miércoles por la tarde en la Ruta 2 kilómetro 393, de Estación Camet, perdió la vida anoche tras permanecer en terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La joven jugaba al fútbol en el club Estrella de Belgrano y había tenido prácticas en el predio de Deportivo Norte. Cuando trataba de cruzar la ruta, un automóvil Honda City, en el que viajaban un hombre de 66 años junto a una mujer de 61 y un menor de 11, la embistió.

Según el parte médico, la joven había ingresado con “fractura múltiple en cadera, daños neurológicos y de órganos blandos”. Por la gravedad de su cuadro, no fue posible trasladarla al Materno Infantil.

Desde el club Deportivo Norte lamentaron su fallecimiento a través de sus redes sociales y brindaron su acompañamiento a la familia y amigos de la joven.

