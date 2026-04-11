En el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora hoy, especialistas advirtieron que en Argentina se estima que unas 100.000 personas viven con esta enfermedad neurológica crónica y progresiva que afecta el movimiento, destacando el rol de la actividad física como herramienta terapéutica clave.

Ads

El Parkinson se produce por la pérdida de neuronas que generan dopamina, una sustancia fundamental para el control motor, lo que con el tiempo impacta en la autonomía de las personas y puede derivar en diversas complicaciones asociadas.

Según un informe, los síntomas suelen aparecer de forma gradual y pueden comenzar con un temblor leve en una mano, un pie o la mandíbula. Además de los temblores, la enfermedad puede provocar rigidez, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio, lo que incrementa el riesgo de caídas.

Ads

“Además de los síntomas motores, como la lentitud o las dificultades para caminar, también pueden aparecer alteraciones del ánimo y del sueño. En etapas iniciales, estos síntomas suelen responder bien al tratamiento. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, pueden surgir fluctuaciones en la respuesta a la medicación, conocidas como períodos ON y OFF”, explicó la doctora Valeria El Haj.

Puede interesarte

En este contexto, la actividad física se consolida como una herramienta terapéutica fundamental, ya que no solo contribuye a mejorar la marcha, el equilibrio y la fuerza, sino que también impacta de manera positiva en el estado de ánimo y la calidad del sueño.

Ads

“Incorporar rutinas que combinen ejercicios aeróbicos, de fuerza y de equilibrio, preferentemente en los momentos del día en que la medicación ofrece mayor efecto. Iniciar la actividad de forma temprana y sostenerla en el tiempo es fundamental”, recomendó la especialista.

Asimismo, subrayó que “el acompañamiento del entorno también cumple un rol central”, al tiempo que el apoyo emocional, la adaptación del hogar y la participación activa de la familia favorecen la adherencia al tratamiento y mejoran la calidad de vida.

“Abordar el Parkinson desde un enfoque integral, que combine tratamiento médico, actividad física y contención, permite transitar la enfermedad con mayor bienestar y autonomía”, concluyó El Haj.

Ads

Puede interesarte

El acceso a la información y al acompañamiento también resulta clave. En ese sentido, Parkinson Argentina trabaja para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad, facilitando el acceso a recursos e investigación.

“El estereotipo más instalado es el de la persona mayor con Parkinson, pero es una enfermedad que también afecta a los jóvenes y la realidad es muy diferente. Por ejemplo, en el ámbito laboral, muchas veces se siente temor al tener que contarlo. Nunca sabés cómo se lo van a tomar, si te pueden llegar a echar o cómo te van a mirar”, señaló Lucía Wang, presidente de la asociación.

Wang, quien fue diagnosticada a los 33 años, recordó: “Cuando a mí me diagnosticaron fue un baldazo de agua fría, como para todas las personas que reciben el diagnóstico, pero, en mi caso, tenía solo 33 años y un bebé de un mes. Los primeros años estaba asimilando esa nueva realidad, tenía vergüenza e intentaba constantemente que no se notara lo que tenía”.

“Hasta que un día me di cuenta que tenía muchas cosas para hacer. Empecé identificando las dificultades asociadas a la enfermedad, como la falta de información o el acceso a investigaciones por parte de los pacientes, y me propuse comenzar a mejorarlo”, agregó.

Puede interesarte

Además, indicó que entre un 10% y un 15% de los casos tienen un componente genético: “Hay personas que tienen cierta disposición genética y riesgo de padecer la enfermedad. En ese sentido, uno de nuestros grandes logros como asociación fue haber conseguido implementar en el país estudios de Parkinson y genética, de los que pueden participar personas con o sin diagnóstico de la enfermedad, de forma gratuita”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas