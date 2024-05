Por la conmemoración en este viernes del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la licenciada en Salud, Patricia Fortina, comentó los síntomas que puede provocar la enfermedad, las complicaciones que trae, los tratamientos existentes y en detalle el porcentaje de argentinos que la padecen, con un sorpresivo número de personas que no están al tanto de su propio diagnóstico.

En principio, la ex Directora de Salud del Municipio indicó: “Es una enfermedad que afecta a la pared vascular y produce un aumento en la tesión arterial y además, una resistencia vascular periférica. Es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y en Argentina afecta a uno de cada tres adultos. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial y de esta manera, provoca que aumente el valor”.

Asimismo, subrayó que por lo general “es asintomática” y que en algunos casos puede presentar “dolor de cabeza y cambios en el rudeconde facial”, aunque también sostuvo que “no siempre es así” y alertó que sin diagnóstico y tratamiento “puede tener complicaciones muy graves”.

De acuerdo a Fortina, esta enfermedad la sufre el 38% de la población argentina y "aumenta con la edad", ya que casi el 78% de personas de 65 años o más la padecen, a pesar de que “muchos de ellos desconocen el diagnóstico y la mayoría de los pacientes medicados no lo realizan como corresponde”.

Al referirse al tratamiento, añadió: "Existe uno no farmacológico y luego uno que sí, basado en medicación. Las complicaciones de la hipertensión arterial son muy graves, tales como infarto agudo de miocardio, accidente cerebro vascular o daño renal crónico. Además, es multifactorial; puede ser por edad, herencia, obesidad, otras enfermedades asociadas, tabaco, alcohol, alimentación o alguna medicación”.

En este sentido, la licenciada remarcó que “es una enfermedad y no solo el valor elevado de presión arterial”, lo que significa que “tenemos un compromiso en la pared vascular y que no se cura, pero se controla bastante bien con medicación y dieta”. Entonces, aclaró: “Debemos tener una dieta baja en sodio y rica en fibras, no fumar, hacer ejercicio y esquivar los alimentos industrializados con muchos conservantes o saborizantes”.

Y en segundo lugar, en tanto al medicamento farmacológico, aseguró que “debemos controlar la presión arterial y el colesterol, mantenernos en una vida sana y realizar el chequeo médico con frecuencia”.

“En el 95% de los casos es a lo que llamamos hipertensión arterial primaria, la que afecta a la pared vascular, mientras que la secundaria es cuando la hipertensión se produce por alguna otra enfermedad u falla en algún sistema del organismo. Alrededor del 40% de las personas que padecen hipertensión arterial desconcen el diagnóstico, por falta de control de la presión arterial o control médico, y esto aumenta el riesgo de padecer algunas de las complicaciones mencionadas”, sentenció la especialista en Salud.