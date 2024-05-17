Día de la Hipertensión Arterial

Día Mundial de la Hipertensión Arterial: el 40% que la padece desconoce el diagnóstico
Lo contó la licenciada en Salud, Patricia Fortina. También dijo que en nuestro país "afecta a uno de cada tres adultos".
Lo contó la licenciada en Salud, Patricia Fortina. También dijo que en nuestro país "afecta a uno de cada tres adultos".
Es causa del 30% de las muertes en América Latina.
Si bien no se conocen las razones por la cuales las personas con hipertensión son más propensas a complicaciones en caso de un contagio de Covid-19, es una realidad que el virus es más mortal para estos pacientes.