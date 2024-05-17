Día Mundial de la Hipertensión Arterial: el 40% que la padece desconoce el diagnóstico
Lo contó la licenciada en Salud, Patricia Fortina. También dijo que en nuestro país "afecta a uno de cada tres adultos".
Lo contó la licenciada en Salud, Patricia Fortina. También dijo que en nuestro país "afecta a uno de cada tres adultos".
Es una fecha en la que se pretende que la población mundial tome conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable para lograr así una buena salud cardiovascular.
La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial realiza un congreso en la ciudad para dialogar sobre esta enfermedad, que es el principal factor que genera muertes cardiovasculares.