Este viernes 7 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, una fecha que surgió en Estados Unidos en 2007 y que actualmente se conmemora el primer viernes de agosto. En Mar del Plata, la efeméride tiene una particularidad: la ciudad construyó durante las últimas décadas una fuerte relación con la elaboración artesanal y llegó a posicionarse como uno de los principales polos del sector en Argentina.

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La historia moderna de esta actividad en la ciudad comenzó a tomar forma durante la década de 1990. Uno de los hitos que suele señalarse como punto de partida ocurrió a mediados de aquella década, cuando pequeños productores empezaron a experimentar con elaboraciones caseras antes de dar el salto hacia proyectos de mayor escala. Con el paso de los años, aquella práctica que inicialmente se desarrollaba casi como un hobby comenzó a profesionalizarse.

El crecimiento fue acompañado por la aparición de fábricas, nuevos estilos y espacios dedicados a la elaboración y consumo. Con el tiempo, el fenómeno también modificó algunas zonas de Mar del Plata, donde la actividad gastronómica vinculada a la cerveza contribuyó al desarrollo de corredores comerciales que fueron ganando movimiento.

La importancia alcanzada por el sector quedó reflejada incluso en el Congreso Nacional. En 2016 se presentó un proyecto de ley para declarar a Mar del Plata “Capital Nacional de la Cerveza Artesanal”. En sus fundamentos se señalaba que la ciudad llevaba más de dos décadas consolidándose como un punto relevante para esta producción. En ese momento, el proyecto estimaba una elaboración mensual de alrededor de 500 mil litros, equivalente entonces a cerca de un tercio del total nacional.

Durante los años siguientes, la actividad continuó desarrollándose y sumó productores, conocimientos técnicos y nuevas formas de elaboración. En 2025, referentes del sector describían a Mar del Plata como un polo nacional de cerveza artesanal, luego de un proceso que atravesó una etapa inicial de fuerte expansión y posteriormente una mayor regulación y consolidación.

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Pero el crecimiento también atravesó dificultades. Durante el invierno de 2025, desde la Cámara de Cervecerías de Mar del Plata señalaron una caída cercana al 20% en el consumo, superior a la registrada habitualmente en esa época del año. El escenario mostraba que, más allá de la instalación cultural que alcanzó la actividad, el sector también está condicionado por los cambios económicos y los hábitos de consumo.

La relación de Mar del Plata con la cerveza artesanal ya excede, de esta manera, la presencia de bares o un producto gastronómico puntual. Su desarrollo involucró elaboración local, generación de empleo, capacitación y una cultura cervecera que fue creciendo durante aproximadamente tres décadas.

Por eso, el Día Internacional de la Cerveza encuentra a Mar del Plata con una historia particular para contar: lo que comenzó como una producción de pequeña escala terminó convirtiéndose en otro de los rasgos asociados a la identidad productiva y gastronómica de la ciudad.

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