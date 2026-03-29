En 1929, Mar del Plata vivió uno de los episodios más singulares y tensos de su historia política: durante varios días, dos intendentes ejercieron el poder en simultáneo dentro del mismo municipio, en medio de una crisis que combinó maniobras políticas, fallos judiciales contradictorios y una fuerte presión social.

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El escenario estaba dominado por la consolidación del socialismo local, que desde comienzos de la década de 1920 venía imponiéndose de manera sostenida en las urnas. Al frente de ese proceso se encontraba Teodoro Bronzini, una figura central de la política marplatense, que había logrado consolidar una base de apoyo popular y una mayoría en el Concejo Deliberante.

A lo largo de esos años, los triunfos socialistas se repitieron elección tras elección, lo que generó un creciente malestar en los sectores opositores, particularmente en el radicalismo y otros espacios con influencia en la provincia de Buenos Aires. Ante la dificultad de revertir ese escenario por la vía electoral, comenzaron a gestarse estrategias alternativas para desplazar al oficialismo del poder.

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El punto de quiebre llegó en 1929, cuando se impulsaron denuncias contra la gestión de Bronzini por supuestas irregularidades en el padrón electoral. A partir de esas acusaciones, se avanzó en su remoción del cargo mediante una decisión administrativa que lo dejó fuera de la intendencia.

Lejos de aceptar la medida, Bronzini inició una ofensiva política y judicial para revertir la situación. Mientras recorría la provincia denunciando lo que consideraba una maniobra en su contra, presentó recursos ante la Justicia con el objetivo de recuperar su cargo. En ese contexto, un fallo judicial terminó dándole la razón y ordenó su restitución como intendente.

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Sin embargo, para entonces la situación ya había escalado. Durante su ausencia, el dirigente radical Francisco Portas, quien se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante, asumió el control del Ejecutivo municipal con respaldo de sectores opositores. Su llegada al poder terminó de configurar un escenario inédito: dos intendentes reclamando simultáneamente la legitimidad del cargo.

De este modo, mientras Bronzini contaba con el aval judicial para retomar sus funciones, Portas sostenía su autoridad en el gobierno local apoyado en la estructura política que lo respaldaba. La convivencia de ambas figuras en el mismo esquema institucional derivó en un verdadero conflicto de poderes.

La ciudad quedó así sumida en una crisis sin precedentes, con decisiones cruzadas, autoridades en disputa y un clima de creciente incertidumbre. El episodio escaló hasta habilitar la intervención del gobierno provincial, en un intento por restablecer el orden institucional.

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En paralelo, la tensión se trasladó a las calles. La figura de Bronzini, lejos de debilitarse, se fortaleció entre amplios sectores de la población. Su regreso a la ciudad, tras conocerse el fallo favorable, desató una movilización masiva: miles de vecinos se congregaron para recibirlo, en una demostración de apoyo que evidenció su peso político y simbólico.

La presión popular se convirtió en un factor clave en la dinámica del conflicto. La escena de una multitud acompañando al dirigente, incluso en momentos de máxima tensión institucional, reflejó no solo la polarización política de la época, sino también el grado de involucramiento ciudadano en la defensa de sus representantes.

La legitimidad terminó inclinándose a favor de Bronzini, respaldado por la Justicia y por la fuerte movilización popular que exigía su restitución. Así recuperó el control de la intendencia y el episodio se cerró con su continuidad en el cargo.

La crisis dejó una marca profunda en la historia de Mar del Plata. Más allá de su desenlace, el episodio evidenció las tensiones entre legalidad y legitimidad, así como los límites de las disputas políticas cuando escalan a niveles institucionales.

Con el paso del tiempo, la figura de Bronzini quedó asociada a ese momento como uno de los liderazgos más influyentes de la ciudad, mientras que el rol de Portas terminó siendo clave para entender cómo se configuró uno de los conflictos políticos más singulares de la historia argentina a nivel local.

A casi un siglo de aquellos hechos, el caso sigue siendo recordado como una rareza institucional y, al mismo tiempo, como un ejemplo de cómo las disputas de poder pueden derivar en situaciones límite, donde la política, la Justicia y la sociedad se entrelazan de manera decisiva.

Por Evelyn Marzoa.