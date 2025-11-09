La Municipalidad de General Pueyrredon informa el esquema de servicios municipales para este lunes 10, con motivo del asueto por el Día del Trabajador Municipal.

En materia de Salud, los Centros de Salud que permanecerán abiertos son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y el Centro 2 (José Hernández y Magallanes).

Aquellas personas que quieran completar el esquema de vacunación del calendario podrán acercarse al Centro de Salud 1 -Colón esquina Salta- de 8 a 18. Además, se recuerda que ante cualquier emergencia médica se deben comunicar con el SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

La Secretaría de Seguridad prestará servicio a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal y el área de Tránsito. Ante cualquier consulta, los vecinos podrán comunicarse con Tránsito al 2234996280 o con Defensa Civil al 103.

Por otro lado, desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) se informó que la recolección de residuos domiciliaria se realizará con normalidad durante el asueto.

En cuanto al servicio en los cementerios, en el Cementerio La Loma la atención al público será de 8 a 13, y la introducción a Depósito Temporario de féretros se realizará de 9 a 12.30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17.30, y el de avenida Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13. En el Cementerio Parque, la atención al público será de 7:30 a 12, los portones principales y los accesos a nichos y bóvedas permanecerán abiertos de 7 a 17.30. El ingreso de servicios fúnebres para sepultura, nicho y bóveda será de 9 a 12.

Desde el área de Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. En casos de violencia de género se podrá llamar a la línea 144, y ante situaciones de emergencia, comunicarse con el 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden contactar a través de la opción 5 del 147, al teléfono del parador Las Américas 465 0443 o por WhatsApp al 223 5209122.

Finalmente, Obras Sanitarias trabajará con normalidad ya que este asueto no afecta la prestación de sus servicios. De todas formas, se recuerda que, para consultas y reclamos, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 223 6948900, llamar al 0810 666 2424 o ingresar al sitio web www.osmgp.gov.ar.

