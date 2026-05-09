Un suboficial principal del Servicio Penitenciario Bonaerense fue detenido acusado de vender drogas a internos en la Unidad Penitenciaria Nº6 de Dolores, tras una investigación iniciada en 2024 a partir de denuncias realizadas por personas privadas de la libertad.

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El imputado fue identificado como Juan José Blanco, quien quedó acusado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por su condición de funcionario público encargado de la custodia de detenidos.

La causa se originó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, luego de que internos denunciaran que el agente les vendía marihuana. Según la investigación, los pagos se realizaban mediante transferencias a una cuenta personal del imputado en el Banco Provincia.

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A partir de las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde se secuestró su teléfono celular, considerado un elemento clave para profundizar la recolección de evidencias.

Las constancias de transferencias abarcan al menos todo 2024 y constituyen uno de los principales elementos probatorios. Con estos indicios, el juez de Garantías Emiliano Lazzari ordenó la detención de Blanco.

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Los investigadores intentan determinar si el caso forma parte de una red más amplia dedicada a la comercialización de drogas dentro del penal, que involucraría a otros actores y mecanismos de distribución entre la población carcelaria.

Fuente: con información de DIB