Más de 5000 personas participaron de una nueva edición de Sabores sobre ruedas, la propuesta impulsada por la Municipalidad que combina foodtrucks locales con la Expo Emprendedores. Las actividades se desarrollaron en Plaza Mitre, la Canchita de los Bomberos y Parque Primavesi, espacios elegidos por vecinos y turistas para disfrutar de la gastronomía y la producción local.

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, el evento forma parte de las iniciativas que promueven el encuentro entre la comunidad y los emprendedores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la economía local.

La propuesta gastronómica incluyó una amplia variedad de opciones: platos dulces, sin TACC, vegetarianos, comidas calientes y frías. En paralelo, la Expo Emprendedores reunió a 200 expositores locales con productos que abarcaron desde decoración para el hogar, juegos y accesorios, hasta indumentaria y objetos de diseño.

Las actividades continúan todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad. Los foodtrucks pueden encontrarse en Parque Primavesi y en la Canchita de los Bomberos, mientras que la Expo Emprendedores Locales se realiza los sábados y domingos de 13:00 a 18:00 en Plaza España.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Local continuamos acompañando y fortaleciendo a nuestros emprendedores, brindándoles no solo capacitación y asistencia técnica, sino también estos espacios de comercialización a cielo abierto. Esta es una experiencia que los fortalece y anima a seguir creciendo”, expresó Selena Marinelli, directora de Empleo y Formación para el Trabajo.

Quienes deseen sumar su emprendimiento a las actividades de la Dirección de Empleo pueden comunicarse al 482-8925 (de lunes a viernes, de 08:00 a 14:30) o escribir a [email protected].