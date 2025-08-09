La delantera marplatense Milagros Menéndez confirmó su regreso al fútbol argentino y vestirá la camiseta de Banfield en la próxima temporada. Su vuelta se da tras una experiencia única en Arabia Saudita, donde hizo historia al convertirse en la primera jugadora argentina en competir en ese país. Durante las últimas semanas, estuvo entrenando en Mar del Plata, poniéndose a punto para este nuevo desafío.

El anuncio lo realizó a través de un emotivo reel en sus redes sociales junto con la cuenta oficial del “Taladro”, donde combinan imágenes de su carrera con mensajes de ilusión.

Menéndez, de 27 años, cuenta con una trayectoria marcada por logros y desafíos. En el fútbol brasileño, defendiendo la camiseta del Santos, obtuvo la Copa Paulista a fines de 2024. Antes, fue figura en la UAI Urquiza y en Racing Club, además de quedar en la historia grande de la Selección Argentina: en el Mundial de Francia 2019 marcó el primer gol albiceleste en esa Copa del Mundo, iniciando la recordada remontada frente a Escocia.

Su nivel en el torneo internacional y en la Primera División la llevó a Europa, donde vistió los colores del Granada y del Elche en España. Luego, regresó a Avellaneda en 2022 y, a comienzos de 2024, aceptó el desafío de sumarse al fútbol paulista antes de abrir una nueva puerta en Medio Oriente.

Ahora, con la ilusión renovada y el respaldo de una carrera que la llevó por distintos rincones del mundo, Milagros Menéndez buscará dejar su huella en Banfield.

