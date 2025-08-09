Después de su experiencia internacional, Mili Menéndez vuelve al fútbol argentino
La futbolista marplatense fue anunciada como refuerzo de Banfield tras su paso por Arabia Saudita.
La futbolista marplatense fue anunciada como refuerzo de Banfield tras su paso por Arabia Saudita.
La futbolista de primeros pasos en Urquiza alzó la copa con el Santos tras dar vuelta una serie con tres goles de desventaja.
La marplatense destacó que las mujeres tienen que "luchar por todo, tirar barreras todo el tiempo", aunque poco a poco eso "está cambiando".
La Academia superó 5 a 1 a Platense y la marplatense se despachó con dos goles.
El local, Francia, abre la competencia hoy a las 16 horas de nuestro país ante su par de Corea, mientras que la Selección Argentina, con la presencia de Milagros Menéndez, debutará el lunes cuando se vea las caras con Japón.