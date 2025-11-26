A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Departamento Ejecutivo local que brinde soluciones a varias medidas de intervención previstas en obras de mantenimiento integral en el Complejo Habitacional Barrio UCIP 144 viviendas.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la oposición se denunció “el abandono estructural que atraviesa el Complejo Habitacional que se manifiesta en el deterioro de sus espacios públicos”.

En ese contexto, se puntualizó que “el Complejo Habitacional Barrio UCIP 144 viviendas ocupa cuatro manzanas a la altura de Constitución al 12000, y se ha deteriorado drásticamente debido a la falta de un mantenimiento urbano sostenido, y esto ha agravado los procesos de deterioro que comprometen la integridad y la calidad de vida de quienes viven, trabajan y transitan por el barrio”.

“Los vecinos conviven a diario con condiciones que ponen en riesgo su integridad física, como la falta de mantenimiento vial, la obstrucción de desagües pluviales, la ausencia de luminarias adecuadas, la acumulación de podas y residuos que conforman microbasurales, entre tantos otros”, se añadió.

Y se remarcó que “el mantenimiento de los pastos y el desmalezamiento son indispensables para garantizar la visibilidad, para la seguridad vial y peatonal, como también para el acceso al transporte público”.

“La falta del mantenimiento de los pastos genera zonas de potenciales situaciones de inseguridad para toda la comunidad del barrio. El estado de deterioro de la granza de las calles internas se evidencia en la dificultad para la circulación diaria, tanto para peatones como para el tránsito vehicular. También afecta la transitabilidad del servicio del transporte público, taxis y remises, profundizando el aislamiento del barrio y constituyendo una barrera para personas mayores, personas con movilidad reducida, familias con niños, y vecinos que dependen del transporte público o de servicios esenciales que no logran ingresar al barrio debido al mal estado de las calles”, se agregó.

Además, se puntualizó que “las cuadras estratégicas que van desde la calle Schweitzer hasta la finalización del barrio se encuentran visiblemente deterioradas, perjudicando la conectividad del barrio, incluso la accesibilidad de servicios esenciales como la recolección de la basura. El desagote pluvial no cumple con su función ya que se encuentra tapado de barro, lo que genera una gran acumulación de agua con cada lluvia, favoreciendo la generación de focos insalubres, más aún en épocas de calor. Es una responsabilidad indelegable del Municipio de General Pueyrredon el mantenimiento de los sistemas pluviales al ser un servicio básico indispensable para la habitabilidad urbana”.

A continuación, el bloque de ediles pultistas destacó que “la existencia de un gran edificio abandonado y en un estado avanzado de deterioro frente a una parada de colectivo, constituye un riesgo para mujeres, adolescentes y cualquier transeúnte, al convertirse en un potencial escenario para hechos de violencia, consumo problemático, actividad delictiva o posibles agresiones sexuales”.

“Dicho inmueble constituye una amenaza concreta para la seguridad e integridad física de la comunidad del barrio. La iluminación publica en el sector de los campos es precaria e insuficiente, provocando una ausencia total de visibilidad nocturna donde no existen veredas, obligando a peatones a transitar por la calzada junto a colectivos y automóviles, configurando un riesgo vial inminente que podría derivar en siniestros fatales. Una iluminación correcta, no solo mejora la seguridad vial, sino que es fundamental en la prevención del delito, disuadiendo situaciones de riesgo y permitiendo la circulación segura de los vecinos que transitan por las calles del barrio”, finalizaron desde AM.