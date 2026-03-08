El café ya no es solo una bebida asociada al desayuno o a la sobremesa. En los últimos años comenzó a abrirse camino en el mundo de la coctelería, donde su intensidad aromática y su variedad de perfiles lo convierten en un componente atractivo para crear nuevas combinaciones.

Ads

Esta tendencia también se hizo visible en la más reciente edición de BAFWEEK, donde la reconocida bartender Mona Gallosi presentó una propuesta de cócteles y mocktails en los que el café ocupa el rol central dentro de la preparación.

Según explicó la especialista, el crecimiento de esta corriente no solo se da en Argentina sino también a nivel internacional. Lo que años atrás parecía una curiosidad dentro de algunos bares especializados hoy empieza a consolidarse en las cartas de distintos espacios gastronómicos.

Ads

Puede interesarte

Parte de su éxito radica en la versatilidad del ingrediente. Dependiendo del origen y el tipo de grano, el café puede presentar notas cítricas, tostadas o amaderadas, lo que permite desarrollar recetas variadas y experimentar con distintos sabores.

Entre los ejemplos más conocidos aparece el clásico Espresso Martini, aunque también comienzan a surgir nuevas combinaciones como café con tónica o propuestas sin alcohol que resaltan sus perfiles aromáticos.

Ads

Así, la bebida que durante décadas estuvo ligada a las rutinas matutinas empieza a ocupar un lugar cada vez más visible en la noche, en reuniones sociales y en las barras de coctelería contemporánea.