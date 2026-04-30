Del 1 al 7 de mayo se celebra en Argentina la Semana del Alfajor, una fecha que pone en valor a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía nacional, en un contexto de transformación del mercado impulsado por consumidores más exigentes y productores que apuestan a la innovación.

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En la actualidad, la calidad de los ingredientes, el chocolate, la textura y el equilibrio de sabores se han convertido en factores centrales a la hora de elegir un alfajor, dejando atrás la lógica de consumo basada únicamente en el gusto.

El consumidor busca experiencias sensoriales más completas, mientras que productores, emprendedores e industrias desarrollan propuestas con identidad propia para diferenciarse en un mercado en constante crecimiento.

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Especialistas del sector coinciden en que la identidad es una de las claves del presente: rescatar sabores regionales, reinterpretar recetas tradicionales e innovar con nuevas texturas son algunas de las tendencias que marcan el rumbo.

En ese marco, la chef patissier, chocolatier y desarrolladora de productos Lorena Meana analizó la evolución del rubro, en el que trabaja asesorando a empresas y emprendedores en distintos puntos del país y también a nivel internacional.

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“Cada alfajor tiene una historia. A veces esa identidad aparece en un sabor regional, en una textura particular o en la calidad del chocolate que se elige para potenciar la experiencia”, señaló.

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Asimismo, remarcó que “hoy el consumidor está mucho más atento a la calidad. Busca un buen chocolate, sabores equilibrados y texturas que sorprendan. Y el productor sabe que para destacarse necesita ofrecer algo distinto”.

Y con relación al rol del chocolate, sostuvo que “también está ocupando un lugar cada vez más importante. Se revaloriza el buen chocolate, con mayor presencia de cacao y con un perfil más auténtico”.