El fiscal Ramiro González, que tiene delegada la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, decidió programar la declaración testimonial del ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, Federico Saavedra, para el 5 de septiembre. En cambio, todavía no le puso fecha al testimonio de Sofía Pacchi, la ex amiga de Fabiola Yáñez, porque acaba de ser madre y está en pleno reposo.

Saavedra, oriundo de La Plata, era el médico de confianza de Alberto Fernández. Cuando llegó a la Casa Rosada, lo puso al frente de la Unidad Médica Presidencial, donde trabajan otros médicos y varios enfermeros. “Estaba a cargo de todo el equipo. Todos reportaban a él. Iba a la quinta cuando Fabiola o Alberto se lo pedían pero también iba muchas veces por cuestiones administrativas”, contó un ex funcionario que tenía acceso cotidiano a la residencia.

Su testimonio, por ahora como testigo, será clave para el futuro de la investigación judicial. Sin embargo, los registros oficiales de la Quinta de Olivos no lo ubicarían en el lugar de los hechos en fechas clave. Saavedra no fue a la residencia el 11 y 12 de agosto de 2021, cuando se habrían registrado algunas de las agresiones del ex presidente. En cambio, estuvo tres veces en julio de 2021, otra fecha mencionada por la ex primera dama.

Pacchi también es un testimonio esperado. En la declaración ante el fiscal González, Fabiola Yáñez la mencionó “como una tercera en discordia”. Y de hecho apareció aludida en los chats entre la ex primera dama y María Cantero. “Pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él”, le contó Yáñez a la secretaria el 12 de agosto.

La Justicia tiene identificado que el 11 de agosto la pareja discutió “por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi”. Cuando imputó al ex presidente, el fiscal expuso en su dictamen que esa noche “zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

Pacchi estuvo en la Fiesta de Olivos y cuando se filtraron las fotos de aquella noche, la relación personal con Yáñez se quebró. Sin embargo, siguió trabajando unos meses bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Fue una manera de tenerla contenida porque la ex modelo quería hablar en los medios y contar su versión de los hechos. Nunca ocurrió.

La relación entre ambas se remontaba al menos hasta 2012. “Se conocieron en un curso de teatro en lo de (Carlos) Evaristo, en Palermo. En algún momento también vivieron juntas”, recuerda un integrante de ese círculo íntimo que implosionó con la Fiesta de Olivos.

La declaración de Pacchi todavía no tiene fecha. “Tuvo una cesárea y está en pleno reposo”, confirmó una fuente de la causa.

Este miércoles no hubo novedades en el expediente. Sin embargo, trascendió que Fabiola Yáñez tuvo una entrevista por Zoom con dos especialistas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic). “No hay constancia en el expediente porque fue una entrevista de acompañamiento, no una pericia”, explicaron fuentes de la querella.

Para este jueves se esperan las dos primeras declaraciones testimoniales en la causa.

A las 10.30 está citada la periodista Alicia Barrios, quien tenía un vínculo con Yáñez. “Fabiola explotó. Gracias a Dios. Pudo emerger de una relación tóxica. Su estado emocional, frágil, es la convalecencia de la enfermedad del alma, esa que no se ve a simple vista”, relató en una nota de Infobae.

Y a las 12.30 deberá presentarse María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández. Su testimonio es clave. En su teléfono, secuestrado el 7 de marzo en el marco de la causa de corrupción de los seguros, se encontraron las fotos de Fabiola Yáñez golpeada.

La ex primera dama confirmó ante la Justicia que ella le contó a la secretaria la violencia que sufría. Y le mandó las fotos de un ojo en compota y un moretón en el brazo, además de unos chats con Alberto Fernández. Ahora Cantero deberá ratificar si mantuvo esas conversaciones.