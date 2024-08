Mientras el ex presidente Alberto Fernández se encuentra denunciado por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez, además de complicado por la difusión de un video donde aparece Tamara Pettinato en el salón presidencial de la Casa Rosada, el ingenio argentino no descansa. Así, ya pueden encontrarse en Mercado Libre tazas y remeras con la efigie del ex mandatario y la frase que le susurra a la conductora en el video: “Decime algo lindo”.

Así, por $ 7.999 se puede comprar una taza de cerámica que muestra a un Alberto Fernández sonriente y la frase mencionada. El artículo es vendido por Punto Bizarro, y recibió promoción mediática cuando fue visto en el programa Bendita TV de Beto Casella.

Las preguntas de los usuarios de la plataforma son un show aparte. “¿Esa taza entra en el portavaso de un remise estándar?”, comenta uno, en referencia a posteos irónicos de opositores que llaman al ex presidente “el remisero”.

Otro usuario pregunta “cuántos golpes acepta la taza”, haciendo gala de un áspero humor negro. Los vendedores, en sus respuestas, no se quedan atrás: frente a un “¿Trae guantes de box de regalo?” contestan que “no, pero el café pega fuerte en esta taza”.

Por supuesto, no son las únicas tazas disponibles en la tienda web: con diferentes diseños, las otras propuestas tienen precios que van desde los $ 4.700 a los $ 6.300. Incluso hay una de $ 8.100 que es “mágica”, es decir, es completamente negra cuando está vacía y revela su imagen al servir un líquido caliente.

Otro vendedor se animó con las remeras. La frase es la misma, “Decime algo lindo”, mientras que la foto es una imagen de una conferencia de prensa del expresidente de 2021 que ha sido utilizada hasta el hartazgo en multitud de memes, por el gesto aparentemente irónico de Fernández. Esa foto también aparece en algunas tazas.

