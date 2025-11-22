Hoy a las 18:00, la organización Repliegue realizará un encuentro en el Sindicato de Casineros (25 de Mayo 2847) con referentes de los sectores portuario, ferroviario y marítimo, para debatir sobre el futuro del desarrollo nacional. La entrada será libre y gratuita.

En el marco del evento se presentará Bellos durmientes, la primera historieta dedicada a la historia del ferrocarril argentino, creada por Repliegue. Los fondos recaudados por su venta se destinarán a financiar actividades solidarias en Capital Federal y La Plata.

El debate contará con la participación de Giuliano Falconnat, director del Grupo SIP, ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica (FUT) y especialista en el sector pesquero; Horacio Caminos, representante del Sindicato La Fraternidad, referente nacional en materia ferroviaria y en propuestas de reconstrucción federal del transporte de cargas; y Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, figura clave en logística marítima y marina mercante.

Sobre el encuentro, desde la organización señalaron que “la ciudad concentra una combinación única de capacidades: principal puerto pesquero del país, industria naval competitiva, segundo cordón frutihortícola a nivel nacional y un parque industrial que conforman una matriz productiva destacada”.

“Si bien aún no se ha consolidado como polo logístico, Mar del Plata reúne condiciones para convertirse en uno: ubicación estratégica, infraestructura portuaria de base, conectividad transversal entre mar, campo e industria, y un rol natural como enlace entre la Pampa Verde y la Pampa Azul”, señalaron.

Entre otros puntos de la ciudad, destacaron que las aguas “albergan una de las biodiversidades marinas más importantes del país y se estima que su subsuelo contiene reservas energéticas de magnitud comparable o superior a las de Vaca Muerta. Sin embargo, solo uno de cada cuatro contenedores se exporta desde el puerto local; los restantes deben trasladarse en camión a Buenos Aires, lo que encarece costos y limita la competitividad regional”.

Por lo tanto, uno de los temas centrales será la reconstrucción del ferrocarril de cargas, “cuya desaparición incrementó los costos logísticos, afectó a las economías regionales, multiplicó accidentes viales y deterioró la red de rutas”.

También se abordará la necesidad de recuperar la marina mercante argentina y avanzar en la construcción de un puerto de aguas profundas, “condición indispensable para que Mar del Plata se integre al comercio internacional sin depender de Buenos Aires o Rosario”.