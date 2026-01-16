Shaithis es un niño de 11 años de Coronel Vidal que había comenzado a juntar dinero a través de una rifa para costear un viaje al Mini Mundial XPR que se hará en junio próximo en Orlando. Sin embargo, al enterarse de la noticia de los incendios en Chubut, decidió donar lo recaudado a los bomberos que trabajan enfrentando las llamas. “Quise ayudar porque oportunidades para viajar hay muchas, pero ese fuego era muy difícil de apagar”, comentó en diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre MDP.

El Mini Mundial XPR es una experiencia de fútbol de alto rendimiento para chicos. Es una oportunidad invaluable para este joven número 5, fanático de Boca, que tiene a Leandro Paredes como referente y a Lionel Messi como máximo ídolo. Su talento es apreciable, tanto es así que ya ha sido convocado en repetidas ocasiones por el mismísimo Javier Zanetti para participar del XPR Football CAMP.

Ahora, con este cambio en sus objetivos, Shaithis y su familia organizan una rifa para juntar fondos, de los cuales una parte serán para donar a los bomberos y otra parte para que finalmente pueda viajar al Mundial XPR: “Los bomberos nos dijeron que agradecían mucho, que estaba bien lo que pudiera donar, pero que no dejara de cumplir mi sueño. Entonces decidimos que una parte sea para ellos y otra para poder viajar”, contó. Los interesados pueden contactarse vía WhatsApp con los padres del niño, al 223 4548505 o 223 5034859.

“Esto empezó porque yo estaba haciendo una rifa para poder viajar al Mini Mundial de Fútbol XPR. Pero un día estaba mirando la tele y vi las noticias de los incendios en Chubut. Entonces les dije a mis padres, a Diego y a mi mamá Rosa, que todo lo que recaudara con la rifa lo quería donar a los bomberos que estaban haciendo un esfuerzo enorme para apagar el fuego. Me apoyaron desde el primer momento”, comentó el joven.

Las imágenes que le llegaron a Shaithis le generaron “mucha tristeza y mucho dolor por las familias que perdieron casas, animales, campos, todo”. Y con espíritu absolutamente comunitario reconoció que “eso le puede pasar a cualquiera, incluso a mí algún día. Quise ayudar porque oportunidades para viajar hay muchas, pero ese fuego era muy difícil de apagar”.

En tiempos donde las redes son juzgadas por su uso frívolo, lo de Shaithis es una demostración que las herramientas bien utilizadas son importantes. “La gente me decía que estaba orgullosa y que quería colaborar. Muchos me dijeron que iban a juntar plata y dármela para la rifa. Me llegaron un montón de mensajes, incluso de personas famosas”, contó sorprendido.

Como indicó Diego, su padre, esto no es algo novedoso sino parte de una forma de conducta del joven. “Nosotros queríamos que él cumpliera su sueño, y apareció con esta propuesta solidaria. Lo apoyamos porque es algo lindo, y después sentimos un enorme orgullo por la calidad de persona que es. No es la primera vez que hace algo así. Es la primera vez a gran escala, pero ya ha hecho otras colectas y siempre le fue muy bien”, explicó emocionado.

Con un nivel de madurez asombroso para un chico de 11 años, Shaithis demostró a través de su reflexión que lo suyo surge de un sentimiento profundo. “Si tenés la oportunidad de ayudar, hacelo. Esto mañana te puede pasar a vos. Con lo que tengas, cinco mil, diez mil pesos, cualquier cosa ayuda. Las oportunidades después vienen solas”.