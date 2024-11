Aldosivi selló su destino de campeón y ascendió a Primera División luego de dos años tras una emocionante victoria por 2-0 frente a San Martín de Tucumán en el “Gigante de Arroyito”.

En un marco de altas temperaturas en la ciudad santafesina, alrededor de seis mil hinchas viajaron para acompañar al equipo en la presentación más importante del año.

La tribuna del "Tiburón" en Rosario. (Foto: Prensa Aldosivi)



Para este encuentro, el entrenador Andrés Yllana cambió el esquema de juego a un 4-2-3-1 ante la falta del suspendido Alan Sosa y envió al goleador Colazo nuevamente al once inicial. Así, formó con: Carranza; González, Soto, Sills, Guerrico; Esponda y Guerrico; Guzmán, Colazo, Laméndola; Torres.

Los minutos iniciales fueron todos para el conjunto marplatense que con actitud ganadora acorraló en su campo al “Ciruja”. En este sentido, las mejores actuaciones fueron por banda derecha con González y Torres.

Con el dominio a su favor, el “Tiburón” logró capitalizar el buen rendimiento y a los 10 minutos abrió el marcador. Los de Yllana consiguieron una gran sucesión de pases que movió la pelota desde la derecha hacia la izquierda, desde donde Guerrico envió un centro al área que desvió Lamendola. Palo y adentro, así fue como el equipo se hizo una montaña cerca de la popular que acompañó la emoción tempranera.

Si bien con el tanto San Martín empezó a ganar terreno, Aldosivi tuvo el segundo en sus pies. Esta vez fue un contragolpe comandando por Torres quien dejó solo a Lamendola que la picó ante la salida de Sand, pero un defensor “Santo” la despejó en la línea.

Pasados los 20 minutos, comenzaron a aparecer los espacios y el partido se abrió. La primera chance clara para los dirigidos por flores no fue gol gracias a Carranza que tapó el golpe de cabeza de Abregú tras un tiro de esquina. San Martín siguió intentando, y a falta de 5 para el cierre desperdició la igualdad tras una volea de Cuevas que se fue apenas desviada por encima del travesaño.

Pero apareció él. El delantero que mucho tiempo fue discutido pero que levantó increíblemente el nivel y se ganó su lugar en el equipo. Elías Torres alias el “Pescador” comenzó solo desde mitad de cancha, ganó terreno desde la izquierda hacia el centro y remató muy por fuera del área para clavarla en el ángulo izquierdo de Sand. Con un golazo que quedará en la historia, Aldosivi se fue arriba a los vestuarios por 2-0.

Para el complemento, Flores modificó la defensa, el punto más débil de los tucumanos. Con dos futbolistas con aires renovados en cancha tuvo el descuento al minuto de juego, pero González sacó el la línea un cabezazo que ingresaba al directamente al arco.

Está segunda parte se jugó distinto. El roce estuvo más presente y se notó el nerviosismo del “Ciruja” ante una tranquilidad verde y amarilla. Otra vez Carranza volvió a proteger su valla de una ejecución de Vera que era el primero para los de Flores.

El “Tiburón” esperó y manejó con altura los minutos finales. Los ingresos de Alonso y Mottes le aportaron una cuota física de frescura para no caer en imprecisiones. As, Falcon Pérez dio el pitazo final y el sueño ya no era un anhelo sino una realidad.

Con una actuación inolvidable en esta final, y con una campaña en lo alto durante el año, Aldosivi retorna a la máxima categoría del fútbol argentino, que no la juega desde el 2022. Un nuevo capítulo en la historia dorada del club.