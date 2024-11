Aldosivi se cansó de mostrar protagonismo a lo largo de la temporada de la Primera Nacional y lo hizo hasta el último minuto de la Final que esta tarde ganó ante San Martín de Tucumán por 2-0 para obtener el ascenso a Primera División.

Una campaña larga, que tuvo que pasar por distintas situaciones, un plantel que fue mutando en su once inicial pero que nunca bajó la tensión competitiva. No importaba y había triunfo o derrota de por medio, el objetivo lo tenía absolutamente claro y llegó a conseguirlo.

Fueron, en medio de 39 partidos, 18 triunfos, 13 empates y sólo 8 derrotas donde tuvo apenas 24 goles en contra y pudo convertir 43 tantos. Los números grafican lo que fue una gran campaña que además contó con dos jugadores entre los máximos anotadores de la categoría: Agustín Colazo con 15 tantos y mayor preponderancia en la primera parte del torneo y luego Elías Torres que terminó con 10 pero fueron claves en el tramo final del encuentro.

En el camino supo reponerse a la dura lesión de Franco Godoy, a la de Gonzalo Mottes e incluso algunas salidas del equipo a mitad de temporada. Llegaron entonces Lucas González y Valentín Larralde para tratar de ampliar un poco el plantel. En un tramo del campeonato, incluso se lesionó Jorge Carranza y tomó protagonismo Gabriel Atamañuk y hasta el juvenil González que tuvo que sumar algunos minutos.

El equipo, cuando tenía que aparecer apareció. A una fecha de la fase regular estaba cuarto, pero su trabajo y el destino le tenía preparado un paso final extraordinario. Eso fue el empujón que necesitaba porque llegó a la final con la confianza a pleno y lo demostró a lo largo del partido. Triunfo 2-0 y por tercera vez en una década, el “Tiburón” asciende a la Primera División y por segunda vez, se consagra como campeón. Impecable.

CAMPAÑA

Fecha 1: Aldosivi vs. Atlético Rafaela 0-1

Fecha 2: Deportivo Madryn vs. Aldosivi 0-2

Fecha 3: Aldosivi vs. CADU 1-0

Fecha 4: Atlanta vs. Aldosivi 0-2

Fecha 5: Almirante Brown vs. Aldosivi 0-0

Fecha 6: Colón vs. Aldosivi 1-1

Fecha 7: Aldosivi vs. Estudiantes (RC) 1-1

Fecha 8: Aldosivi vs. Alvarado 0-0

Fecha 9: Mitre (SdE) vs. Aldosivi 0-1

Fecha 10: Aldosivi vs. Gimnasia y Tiro (S) 2-2

Fecha 11: Gimnasia (Mza) vs. Aldosivi 2-3

Fecha 12: Aldosivi vs. Nueva Chicago 0-0

Fecha 13: Deportivo Morón vs. Aldosivi 2-1

Fecha 14: Aldosivi vs. Temperley 1-1

Fecha 15: Brown (A) vs. Aldosivi 0-1

Fecha 16: Aldosivi vs. Almagro 1-0

Fecha 17: Def. de Belgrano vs. Aldosivi 0-2

Fecha 18: Aldosivi vs. Chaco For Ever 1-1

Fecha 19: San Telmo vs. Aldosivi 1-2

Fecha 20: Atlético Rafaela vs. Aldosivi 0-2

Fecha 21: Aldosivi vs. Deportivo Madryn 1-0

Fecha 22: CADU vs. Aldosivi 0-1

Fecha 23: Aldosivi vs. Atlanta 2-1

Fecha 24: Almirante Brown vs. Aldosivi 1-0

Fecha 25: Aldosivi vs. Colón 1-0

Fecha 26: Estudiantes (RC) vs. Aldosivi 2-2

Fecha 27: Alvarado vs. Aldosivi 1-0

Fecha 28: Aldosivi vs. Mitre (SdE) 0-0

Fecha 29: Gimnasia y Tiro (S) vs. Aldosivi 1-0

Fecha 30: Aldosivi vs. Gimnasia (Mza) 0-0

Fecha 31: Nueva Chicago vs. Aldosivi 2-1

Fecha 32: Aldosivi vs. Deportivo Morón 3-0

Fecha 33: Temperley vs. Aldosivi 0-0

Fecha 34: Aldosivi vs. Brown (A) 2-0

Fecha 35: Almagro vs. Aldosivi 1-2

Fecha 36: Aldosivi vs. Defensores de Belgrano 0-1

Fecha 37: Chaco For Ever vs. Aldosivi 1-1

Fecha 38: Aldosivi vs. San Telmo 2-0

FINAL: Aldosivi vs. San Martín (T) 2-0