David Lebón, leyenda del rock nacional, ofrecerá un concierto inolvidable titulado Conexión esta noche desde las 21:00 en el Centro de Arte Radio City-Roxy (San Luis 1750): promete un recorrido emotivo por sus canciones más emblemáticas.

Ads

Con una trayectoria que incluye su participación en bandas legendarias como La Pesada del Rock and Roll, Pappo’s Blues, Pescado Rabioso, Sui Generis, Polifemo y Serú Girán, además de una destacada carrera solista, Lebón ha marcado generaciones con su voz, su guitarra y su sensibilidad única. Su capacidad para conectar con el público lo consolida como uno de los referentes más queridos del rock argentino.

Recientemente, su álbum Herencia Lebón fue nominado a Mejor Álbum Artista de Rock en los Premios Gardel 2025, un reconocimiento que subraya su vigencia y excelencia artística. En Mar del Plata, acompañado por su talentosa banda, ofrecerá un espectáculo que combinará clásicos de su repertorio con temas de su obra más reciente, en un formato íntimo y potente.

Ads

Puede interesarte

Tras llenar el Teatro Ópera de Buenos Aires, el músico iniciará una gira nacional que incluirá ciudades como Olavarría, Córdoba, Rosario, Junín, Río Cuarto, Paraná, Salta y Tucumán, con fechas que se anunciarán próximamente. Además, Lebón ya se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio.

Ads