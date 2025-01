Como cada temporada, el próximo lunes se entregarán los premios Estrella de Mar en su edición 2025 a los mejores espectáculos en el Hotel Provincial y, a pocos días de la ceremonia, desde el ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) dieron a conocer todos los nominados para este año.

En total, los espectáculos y artistas nominados para los Estrella de Mar 2025 se decidieron entre más de 280 inscriptos. Entre ellos, la obra teatral que se desarrolla en el teatro Tronador BNA, Cyrano, obtuvo 7 nominaciones.

Ademàs, en el escenario del mìtico teatro, se desarrrollò La Ruta de Piazzolla que tuvo dos nominaciones y una para el recital de Abel Pintos, que se presentò cuatro veces en el Tronador BNA.

PREMIOS ESTRELLA DE MAR 2025: NOMINADOS

ACTRIZ MARPLATENSE

● Alita Núñez por Mundomasliah

● Sandra Maddonni por Vidas paralelas

● Silvia De Urquía por Valanaveva

ACTOR MARPLATENSE

● Fabián Canale por Licantropía contemporánea…la exposición de un caso

● Marcelo Goñi por Mundomasliah

● Pedro Benítez por Valanaveva

DIRECCIÓN MARPLATENSE

● Leo Rizzi – La Vargas, un musical sobre Chavela y Lo nuestro es puro teatro

● Loreto Yeomans – Por tu sangre y la mía

● Sebastián Dativo – Atracón… o el mambo de las personas en relación de dependencia

● Viviana Ruiz – El público

TEATRO MARPLATENSE

● ¿A dónde están?

● Locas

● Mundomasliah

● Por tu sangre y la mía

● Valanaveva

PRODUCCIÓN TEATRAL MARPLATENSE

● Petón Producciones – La Scaloneta del humor, Bicampeones de la risa IA, Conectando almas, Retromanía el Music Hall, Brillante cuestión de humor, Humor y brillos, Felices los 4, El show del mago sin dientes, Hay que darle el gusto a mamá, El príncipe Azul: Derek 2 y Un zapato busca mi princesa. Petón Producciones en coproducción con Carlos Granero – No hay plata… Hay humor

● Chauvin Producciones – Festival Aloe, Falta de respeto, Exiliados en Chauvin, Zorrito Von Quintero y los Gustocks, Closingparty, Soltar a mamá, ¡Plop! o el rey de la comierda, Muchachos, Mirá la luna, Los amantes de la pizza, Estudio 2, Cementerio de relaciones, Caño roto, Un primer beso otra vez. Chauvin en coproducción con Luciano Castro y Mey Scápola – Caer (y levantarse). Chauvin en coproducción con Favio Posca -Transensual

● Anahí Ramos – Eternamente Queen. Anahí Ramos en coproducción con Ariel Pastocchi y Fernando Nougués – Bigtime woman

● Martín Barriga / Centro Novo Ars – Sinfonía Pop

ESCENOGRAFÍA

● Daniel Casamayor – La lluvia seguirá cayendo

● Mauricio Moriconi – Mamma Mia!

● Willy Landin y Pilar Camps – Cyrano

ILUMINACIÓN

● Esteban Ivanec – Otelo

● Martín Lugones – Servian el Circo

● Matías Sendón – Caer (y levantarse)

VESTUARIO

● Compañía Tango y Furia – Tango y opera la misma pasión

● Ginett Servian, Ana Pires, Giovanna Bermúdez, Walter Delgado, Yanina Di Muno y Santiago Piro – Servian el Circo

● Willy Landin – Cyrano

INFANTIL

● Ota Teatro para bebés 2

● Un mundo de dulzura

● Un zapato busca a mi princesa

COREOGRAFÍA

● Franco Rau – Servian el Circo

● Iñaki Urlezaga – La ruta de Piazzolla

● Raquel Garbi – Eternamente Queen

DANZA

● Eternamente Queen

● La ruta de Piazzolla

● Pandora Aetherius

● Tango furia… Eterno

COMEDIA

● Antígona en el baño

● Las chicas solo buscan divertirse

● Los mosqueteros del Rey

● Los sospechosos del piso 10

● Tom, Dick y Harry

COMEDIA DRAMÁTICA

● Brujas

● Museo Beresford

● Quieto

DRAMA

● 600 gramos de olvido

● Cyrano

● La lluvia seguirá cayendo

● Mi padre (Cuando el amor todo lo puede)

HUMOR

● Carmen y Osvaldo, un matrimonio bien argentino

● Dos piratas y un tesoro

● La Jenny, ¿dónde está Juan Carlos?

● Sean de termos y mabeles – Tarico on the Rotemberg

● Un concierto de mi arte

LABOR HUMORÍSTICA

● Álvaro Navia por No hay plata… Hay humor

● Iván Ramírez por Una familia de locos

● Nito Artaza por Hermanos en llamas

● Rodrigo Vagoneta por Chistes ya!

● Sergio Gonal por Hermanos en llamas

MICROTEATRO

● Animal luminoso

● Muchachos

● Opciones de descubrimiento

MUSIC HALL / CAFÉ CONCERT

● No hay plata… Hay humor

● Operación Rosa Rosa – Por siempre Mardel

● Únicos bar – Sin miedo al éxito

STAND UP

● Fracasos amorosos – Fiamma Curtosi

● Multiverso – Pablo Cordonet

● Sí pero no – Ezequiel Campa

TEATRO ALTERNATIVO

● Afterglow

● Mandinga (La capilla del diablo)

● Opera Queer

● Otelo

TEATRO MUSICAL

● Fanfarria, ¡Al latido de un compás!

● La Vargas, un musical sobre Chavela

● Mamma Mia!

UNIPERSONAL

● Caer (y levantarse)

● Okasan

● Transensual

AFTER DE PLAYA

● Franky Rizardo – El Calamar Loco

● Konstantin Sibold – El Calamar Loco

● Rich – Ananá

ESPECTÁCULO DE MÚSICA MARPLATENSE

● Joaquín del Mundo en vivo

● Leo Poletto 35 años con la música

● Soy Sofía en el jardín

FIESTA

● BlinBlin (Neo Pistea) – Samsara Beach

● Bresh – Mute

● Picheo 808 – Sonora Park

JAZZ

● Javier Malosetti Trío

● Ligia Piro

● Opus XV Big Band Jazz

MÚSICA CLÁSICA

● Gran antología de clásicos populares al piano

● Orquesta Vivaldi en concierto – Un brindis barroco

● Recital de violín y piano José Kunert y Mariano Manzanelli

MÚSICA ELECTRÓNICA

● Eelke Kleijn – Sonora Park

● John Digweed – Sonora Park

● Massano, Innellea, Bob Tosh – Mute

● Solomun – Mute

MÚSICA ORIGINAL

● 600 gramos de olvido

● Neshamá, concierto para una plegaria

● Otelo

RECITAL

● Abel Pintos

● El Kuelgue

● Emilia

● Jairo

ROCK

● Don Osvaldo

● El mató a un policía motorizado

● Las pastillas del abuelo

TANGO

● De serenatas y fandangos

● Raquel Pozzi – Tango es tango

● Tango argentino

● Tango y opera la misma pasión

TRIBUTO

● De la Merello a la Ferello

● Helter Skelter Homenaje a The Beatles

● Out of Control – Exiliados en Chauvin

PRODUCCIÓN MUSICAL

● El Calamar Loco

● Mute

● NA Producciones en coproducción con Fénix Entertainment

● Sonora Park

TRANSFORMISMO

● Angeladas

● El hotel de las ladies

● Soy lo que soy 2

VARIEDADES

● Cirque XXI

● El show del mago sin dientes

● La música de las ideas

● Servian el Circo

● Una obra redonda

ACTUACIÓN DE REPARTO

● Daniel Miglioranza por Cyrano

● Fabio Prado González por Otelo

● Gabriela Sari por Tom, Dick y Harry

ACTRIZ DE COMEDIA

● Claribel Medina por Tom, Dick y Harry

● Laura Novoa por Las chicas solo buscan divertirse

● Verónica Llinás por Antígona en el baño

ACTOR DE COMEDIA

● Darío Lopilato por Antígona en el baño

● Marcos Bicho Gómez por Tom, Dick y Harry

● Mariano Martínez por Tom, Dick y Harry

● Nicolás Cabré por Los mosqueteros del Rey

● Nicolás Scarpino por Los mosqueteros del Rey

ACTRIZ DE COMEDIA DRAMÁTICA

● Graciela Dufau por Brujas

● Luisa Kuliok por Brujas

● María Leal por Brujas

● Moria Casán por Brujas

● Nora Cárpena por Brujas

ACTOR DE COMEDIA DRAMÁTICA

● Mario Petrosini por Museo Beresford

● Miguel Ángel Rodríguez por Quieto

● Nelson Rueda por 600 gramos de olvido

ACTRIZ DE DRAMA

● Lorena Szekely por Mandinga (La capilla del diablo)

● María Abadi por Cyrano

● Miriam Odorico por La omisión de la familia Coleman

ACTOR DE DRAMA

● Gabriel Puma Goity por Cyrano

● Juan Palomino por Otelo

● Osvaldo Santoro por La lluvia seguirá cayendo

ACTRIZ DE TEATRO MUSICAL

● Alejandra Perlusky por Mamma Mia!

● Florencia Peña por Mamma Mia!

● Karina Levine por La Vargas, un musical sobre Chavela

● Lula Rosenthal por Mamma Mia!

● Malena Ratner por Mamma Mia!

ACTOR DE TEATRO MUSICAL

● Alejandro Paker por Mamma Mia!

● Leo Bosio por Mamma Mia!

● Pablo Silva por Mamma Mia!

AUTOR NACIONAL

● Denisse Laub – No es melancolía lo que tengo

● Leo Rizzi – Lo nuestro es puro teatro

● Martín Ortiz – Museo Beresford

● Natalia Kramer – Cambiá esa cara

DIRECCIÓN NACIONAL

● Mey Scápola por Caer (y levantarse)

● Ricky Pashkus por Mamma Mia!

● Willy Landin por Cyrano

REVELACIÓN

● Brenda Di Aloy por Una familia de locos

● Florencia Naftulewicz por Quieto

● José Giménez Zapiola, el Purre, por Mamma Mia!

● Julieta Zara por Hermanos en llamas

● Tamara Bella por No hay plata… Hay humor

PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL

● Aldo Funes – Las chicas solo buscan divertirse y Hermanos en llamas

● Carlos Rottemberg – Brujas y Quieto

● Juan Manuel Caballé – Tom, Dick y Harry, Los mosqueteros del Rey y Antígona en el baño

● Pardo Producciones – Mamma Mia! y, en asociación con Chato Prada, Una familia de locos