El Torneo Oficial disputó esta tarde sus partidos de cuartos de final para el Top A y el Top B de la competencia dejando el plato fuerte de la permanencia o el ascenso para el domingo.

En la categoría superior donde se busca coronar un campeón, no hubo demasiadas sorpresas porque los cuatro mejores de la fase regular, pudieron pasar a las semifinales y son los que siguen en carrera para obtener el cetro.

Mar del Plata Club, el campeón defensor, no pasó mayores sobresaltos para dejar en el camino a IAE Club que había terminado la fase regular en el último puesto. Fue un 2-0 con las anotaciones de Agustina Fernández Fantini y Candela Ganduglia.

En el mismo cruce de la llave eliminatoria, estaba Trinity que fue el único equipo que utilizó la ventaja deportiva para lograr el pasaje de instancia. Las dirigidas por Miguel Becco empataron 0 a 0 como locales con Once Unidos y, como habían terminado mejor en la fase regular, consiguieron el ticket en semifinales.

Sporting, en tanto, tuvo un partido con final incierto, pero terminó imponiéndose 1-0 ante Banco Provincia en la Villa Marista, gracias al único gol anotado por su capitana y goleadora, Agustina Álvarez.

Ahora, las “maristas” se cruzarán en semifinales con IDRA que en su partido de cuartos, superó 2-1 a Universitario. Las “Lechuzas” se pusieron en ventaja con el gol de Bárbara Bianchi, pero luego, las “naranjas” lo dieron vuelta con los tantos de Virginia Badra y Valentina Lazcano.

SEMIFINALES

Mar del Plata Club vs. Trinity

Sporting vs. IDRA

RECLASIFICACIÓN - 5° al 8°

IAR Club vs. Once Unidos

Banco Provincia vs. Universitario

SEMIFINALISTAS DEL TOP “B”

Esta tarde también se disputaron los dos partidos para conocer a los rivales de los que habían clasificado directamente a semifinales en el Top “B” del Torneo Oficial.

CUDS “B” tuvo un buen desempeño para superar a Comercial por 2 a 1 metiendose en la próxima fase donde se enfrentará con MDQ 06 Hockey Club. Por su parte, Sporting “B” y River igualaron 3 a 3, pero las “Maristas” fueron las que aprovecharon la ventaja deportiva para ser rivales ahora de Mar del Plata Club “B” que terminó primero en la fase regular.