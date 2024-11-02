Cuartos sin sorpresas en el Torneo Oficial
Mar del Plata Club, Sporting, IDRA y Trinity se metieron en las semifinales del Top A para el hockey local. En la Línea "B", CUDS "B" y Sporting "B" lograron lo mismo.
Mar del Plata Club, Sporting, IDRA y Trinity se metieron en las semifinales del Top A para el hockey local. En la Línea "B", CUDS "B" y Sporting "B" lograron lo mismo.
Se cumplió con la primera jornada del Campeonato Regional de Clubes “A” tanto para la rama masculina como para la femenina. Trinity se clasificó a semifinales, mientras que Del Valle de Necochea y CET de Pinamar se metieron en cuartos.
El arquero de la Selección de Mar del Plata que se consagró campeón en el Argentino de 1995 habló en “Nuestro Hockey – Charlas de IG Live” repasando aquél torneo y su carrera como parte del cuerpo técnico de Trinity Club.