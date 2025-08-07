Se viene una nueva jornada del Torneo Federal A y los dos representantes marplatenses ya conocen día, horario y árbitros para sus respectivos compromisos en la cuarta fecha del segundo semestre.

Kimberley será local el sábado a las 15 en el estadio José Alberto Valle, donde recibirá a Argentino de Monte Maíz con el arbitraje de Marcos Liuzzi. El “Dragón” buscará recuperarse luego de la dura caída por 3 a 1 ante Cipolletti en Río Negro. Con apenas un punto en tres fechas, los dirigidos por Mariano Mignini necesitan sumar para salir del fondo de la tabla.

Por su parte, Círculo Deportivo jugará el domingo en Otamendi frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El encuentro comenzará a las 15 y será arbitrado por Diego Saúl Novelli. El “Papero” llega tras igualar 0 a 0 con San Martín de Mendoza y suma 5 unidades en este arranque.

