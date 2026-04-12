La cantidad de agua que necesita una persona por día no es una cifra única y universal, sino que varía según factores como el peso corporal, la edad, la actividad física y las condiciones ambientales. Sin embargo, los especialistas coinciden en que mantenerse bien hidratado es fundamental para el funcionamiento del organismo.

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Como referencia general, organismos de salud recomiendan consumir entre 1,5 y 2 litros diarios, aunque otras guías amplían ese rango hasta 2 o 2,5 litros en adultos sanos.

Una forma más personalizada de calcularlo es en función del peso: se estima que un adulto necesita entre 30 y 35 mililitros de agua por kilo. Por ejemplo, una persona de 70 kilos debería ingerir alrededor de 2 a 2,5 litros por día.

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Además, estudios más recientes señalan que el requerimiento puede ser menor en algunas personas, ya que parte del agua se obtiene a través de los alimentos. Aun así, la clave está en mantener un equilibrio adecuado para evitar la deshidratación.

El agua cumple funciones esenciales: regula la temperatura corporal, facilita la digestión, transporta nutrientes y elimina toxinas. Por eso, no alcanzar una hidratación suficiente puede provocar síntomas como fatiga, dolor de cabeza o disminución del rendimiento físico y mental.

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En este contexto, los expertos recomiendan beber líquidos a lo largo del día, no esperar a tener sed y aumentar el consumo en situaciones de calor o ejercicio físico, cuando el cuerpo pierde más agua.