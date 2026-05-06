El área de Gobierno Abierto de la Secretaría de Participación Ciudadana informó que entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se registraron 1.495.420 conexiones a la red municipal de wifi en Mar del Plata, mediante el programa Conexión MGP, alcanzando a 124.772 usuarios únicos.

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El servicio brinda conectividad en 21 espacios públicos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, a los que se suman otros seis que se habilitan en eventos especiales.

En ese período, la velocidad de descarga diaria promedio fue de 7,6 mb/s, consolidando el funcionamiento de la red como una herramienta de acceso digital.

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En cuanto a la evolución mensual, en diciembre se registraron 397.143 sesiones con un máximo diario de 14.050; en febrero fueron 365.247 con un pico de 15.097; en marzo hubo 385.839 con un máximo de 14.036; y en abril se contabilizaron 347.191 con un máximo de 12.945.

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Desde el municipio destacaron que mes a mes se observa un crecimiento en la cantidad de usuarios únicos y un uso intensivo del servicio, que se consolida como una infraestructura clave para la participación ciudadana y la transparencia digital.

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Entre los puntos con mayor conectividad se encuentran los parques San Martín y Primavesi, las plazas Mitre, Colón, Rocha, Del Agua y Batán, los polideportivos Colinas y Las Heras, y la Canchita de los Bomberos.

“Conexión MGP es mucho más que una red: es una política pública que promueve la inclusión digital, la transparencia y la innovación social. Permite que más vecinos accedan a servicios, educación, cultura y participación ciudadana desde cualquier punto de la ciudad”, destacaron desde el área de Gobierno Abierto.

En el marco del trabajo del Laboratorio de Innovación Pública - MGPLab, los datos generados por el programa se utilizan para mejorar la planificación, el mantenimiento de los nodos y la detección de nuevas demandas de conectividad, con una gestión basada en evidencia y abierta a la ciudadanía.

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Esta estrategia de datos abiertos se enmarca en la participación de General Pueyrredon como miembro de Open Government Partnership (OGP Local), una alianza internacional que promueve gobiernos más transparentes, participativos e innovadores.