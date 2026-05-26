Hoy y mañana se desarrolla en Buenos Aires la VII Ministerial Meeting organizada por la Global Stroke Alliance, en el marco del Congreso Iberoamericano de Enfermedades Cerebrovasculares, con la participación de especialistas -entre ellos médicos marplatenses- para intercambiar experiencias y mejorar el abordaje del ACV a nivel global.

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La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de ACV y la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular (SIECV), y tiene como objetivo difundir conocimientos, compartir políticas públicas y diseñar estrategias adaptadas a cada región.

El accidente cerebrovascular (ACV) es la principal causa de discapacidad permanente en mayores de 18 años en Argentina. Se estiman cerca de 60.000 nuevos casos anuales, que derivan en aproximadamente 20.000 muertes y 20.000 nuevos casos de discapacidad cada año.

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Los especialistas destacan que el ACV es una emergencia médica tiempo-dependiente: por cada minuto sin atención se pierden cerca de 2 millones de neuronas. Existe una ventana crítica de 4,5 horas para aplicar tratamientos en casos de ACV isquémico, lo que vuelve fundamental la rapidez en la respuesta del sistema de salud.

“Existe consenso internacional acerca de aspectos claves para el diseño de políticas públicas vinculadas al manejo del ACV: las unidades de ACV en instituciones, la implementación -y el cumplimiento- de protocolos para todos los eslabones de la cadena y la articulación entre los distintos actores involucrados, incluyendo a la comunidad, que cumple un rol vital”, sostuvo Pablo Ioli, sostuvo Pablo Ioli, médico neurólogo, actual presidente de la Sociedad Neurológica Argentina y referente de la especialidad del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata.

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Además, remarcó que “es importante que continuamente existan campañas de concientización dirigidas a la comunidad e instancias de formación para profesionales de la salud y personal no médico, con el fin de mejorar el diagnóstico precoz”.

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En este contexto, los centros de salud especializados, como el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, han demostrado reducir hasta en un 40% la mortalidad y la discapacidad asociadas al ACV, además de mejorar los tiempos de atención, la recuperación funcional y disminuir complicaciones.

Finalmente, los expertos subrayan la importancia de reconocer los síntomas de manera temprana: entumecimiento facial, debilidad en un brazo, dificultades en el habla o dolor de cabeza intenso y repentino. Ante estos signos, se recomienda contactar de inmediato al servicio de emergencias.