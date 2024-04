La inestabilidad económica producto de la desregulación de ciertos sectores comerciales, sumado a la inflación que no logra bajar de los dos dígitos, llevó a la población a pedir asistencia ante el fuerte aumento de precios que no pueden afrontar.

A partir de esto, desde Libres del Sur lanzaron una campaña nacional que "la extenderemos hasta el 15 de mayo y la idea es mostrar la adhesión de muchísima gente que se acerca a firmar", señaló Rodrigo Blanco, referente de la entidad, en diálogo con El Marplatense.

La intención de esta petición es que "el gobierno que congele, por un lado los precios de alimentos que han subido más de un 70% desde que inició esta gestión, por otro lado el congelamiento de las tarifas de servicios públicos".

A pocos meses del inicio del invierno, "estamos en la antesala de un brutal aumento del gas, que se estima alrededor de un 500% en las facturas de hogares residenciales como también en los comercios", declaró.

Esta situación "es un nuevo golpe que se da en un contextos donde los salarios vienen pisados, en algunos casos con aumentos muy por debajo de la inflación que venimos sufriendo, y una erosión permanente al bolsillo de los trabajadores y jubilados", afirmó.

Por otro lado, durante esta campaña "también pedimos la solidaridad de la gente para que aporte, si le es posible, raciones de alimentos para poder mantener el funcionamiento de comedores comunitarios que vienen sufriendo un recorte total por parte del Estado Nacional. Hay una demanda alimentaria de la gente mucho mayor que antes", expresó.

Durante esta campaña, "no hay un número propuesto como objetivo, sí la necesidad de salir todos los días y en todos los lugares que sean posibles en Mar del Plata y Batán, con la posibilidad de abrir la campaña con otras personas que quieran vía redes sociales también junten firmas por su cuenta en sus lugares de trabajo y estudio".

"El objetivo es presentar todas estas firmas al gobierno para expresar que esta cantidad de cientos de miles de argentinos han planteado que deben ser congelados los precios para poder subsistir", continuó.

Respecto al diálogo con las personas que se acercan a firmar, resaltó que "lo que nos plantean es que no llegan a fin de mes. El sueldo aumentó mucho menos que los alimentos, la jubilación se incrementa muy por debajo de la tarifa que hay que pagar de luz y gas, lo mismo con el alquiler".

Con este panorama, "estamos cercanos a una cifra del 60% de pobreza y casi el 15% de indigencia", afirmó.

Asimismo, notó la variedad de pensamientos en cuanto a las acciones del gobierno: "Se acerca gente que no ha votado a Milei y muchos que sí lo han hecho, creyeron en el proyecto y hoy se ven totalmente defraudados porque no llegan a fin de mes. Incluso hay personas que con un nivel de expectativas de lo que pueda llegar a corregir este gobierno, siente que es necesario que se congelen precios y tarifas porque no da para más la situación".

"Mar del Plata no está ajena a la realidad nacional, está por un lado el golpe que sienten los salarios o jubilaciones que crecen muy por debajo de lo que es el coste de vida. Esto hace que la línea de pobreza quede cada vez más lejos y por ende aumenta el número como el de indigencia", agregó.

En conclusión, "se ve reflejado en los comedores que tienen cada vez fila y menos alimentos para poder abastecer a esa demanda que crece. También se nota en los despidos que empiezan a aparecer tanto en el sector público como en el privado, esa cifra redondea los números de la pobreza", cerró.