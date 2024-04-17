Juntan firmas para exigir el congelamiento de precios de alimentos
Asimismo, pedirán que no aumenten las tarifas de luz y gas. La iniciativa durará hasta el 18 de mayo.
Asimismo, pedirán que no aumenten las tarifas de luz y gas. La iniciativa durará hasta el 18 de mayo.
Neuquén y Río Negro anticiparon que podrían recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Las empresas, en tanto, estiman una reducción en inversiones.
La titular Verónica Tambascia analizó las medidas económicas del Gobiernos que emitió este viernes en el boletín oficial sobre la quita de IVA en los alimentos y el congelamiento de las cuotas en los créditos UVA y los precios de combustibles.
La decisión se tomó tras la falta de acuerdo con las empresas petroleras. Se espera que sea publicada este viernes en el Boletín Oficial.