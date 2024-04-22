Congelamiento de precios: "Creyeron en el proyecto y hoy se ven totalmente defraudados"
Libres del Sur lanzó una campaña para recolectar adhesiones con el objetivo que se congelen los precios de alimentos y no suban las tarifas de servicios.
Libres del Sur lanzó una campaña para recolectar adhesiones con el objetivo que se congelen los precios de alimentos y no suban las tarifas de servicios.
Desde el espacio político realizan jornadas de recolección de firmas en esquinas clave del centro y la zona comercial, como San Luis y Peatonal San Martín, y Rawson y Güemes.
En una jornada que presentó actividades en todo el país, se juntaron firmas para que avance el proyecto en el Congreso. En Mar del Plata, tuvo lugar en Yrigoyen y San Martín.