El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció que realizará el próximo viernes 13 a las 11:00 en Villa Victoria (Matheu 1851) la 42ª edición del Premio José María Vilches, distinción destinada a reconocer al espectáculo teatral más destacado de la temporada.

El galardón se otorgará a la obra que se distinga por “rescatar la dignidad humana y los valores sociales, por contribuir a la prédica de la libertad y de la paz” y por “presentar destacados criterios escénicos, autorales e interpretativos, tanto individuales como grupales”.

En ese marco, continúan las reuniones del jurado encargado de definir la obra ganadora. Está integrado por Mercedes Giuffré, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Sandra Othar, escenógrafa y exdirectora de la Escuela Municipal de Arte Dramático; y José Gallo, delegado cultural de la Costa Atlántica de Argentores, junto a Eliana Mopty en carácter de asesora.

“Estamos muy contentos y entusiasmados de poder estar llevando adelante un año más la entrega de los Premios Vilches, este galardón marplatense que reconoce al teatro como una de las expresiones artísticas más importantes”, señaló Francisco Taverna, director general de Cultura de la Municipalidad: “El jurado selecciona las obras y buscan en ellas un mensaje en particular, pero también premian ese conjunto de escenografía, texto, actuación, vestuario e iluminación que comprenden en su totalidad a una pieza de arte”.

“Por eso nos encontraremos el viernes 13 con los ganadores -que pronto los estaremos dando a conocer- y compartiremos una vez más esta jornada que sirve para agradecer también a todas esas personas, tanto a los elencos locales como a los que vienen durante el verano, por elegir Mar del Plata y por seguir ayudándonos a impulsar a esta ciudad como una de las tres más importantes en lo que es la cartelera teatral de Argentina”, concluyó el funcionario.

Este galardón homenajea a su primer ganador, quien en 1984 recibió el premio por la puesta Donde madura el limonero, de Antonio Machado. Desde entonces, se entrega de manera ininterrumpida a numerosas obras protagonizadas por reconocidas figuras de la cultura nacional.

La última obra ganadora del Premio José María Vilches fue Quieto, interpretada por Miguel Angel Rodríguez y escrita por Florencia Naftulewicz, con dirección de Francisco Lumerman.