El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia invitó a la comunidad a participar del primer concurso de fotografía denominado “Mar del Plata Viva”, una propuesta que tiene el objetivo de representar temáticas vinculadas a la naturaleza, flora, fauna y ecosistemas del Partido de General Pueyrredon.

La participación es durante todo octubre y se seleccionarán tres ganadores que recibirán, según el orden de mérito, un premio en efectivo.

En paralelo, seleccionarán 12 fotografías más que serán exhibidas en una muestra que organizará el Museo de Ciencias Naturales, en una iniciativa que es llevada adelante por la Municipalidad de General Pueyrredon junto a la Asociación de Amigos del Museo.

El reglamento y formulario de inscripción se encuentra disponible en www.mardelplata.gob.ar/concurso.mardelplataviva. Los interesados podrán efectuar las consultas hasta cinco días hábiles antes del cierre de inscripción fijado, a través del correo electrónico [email protected].

