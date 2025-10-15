Identificaron al ladrón que mataron cuando iba a robar una casa

El hecho se registró en una vivienda de Punta Mogotes en la madrugada del viernes. El delincuente se llamaba Juan Manuel Herrera de 34 años y contaba con antecedentes penales. Su identidad fue obtenida gracias a la base de datos AFIS que registra a todo aquellos que hayan cometido delitos