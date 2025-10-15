Con premios en efectivo, el Museo de Ciencia Naturales realiza el primer concurso de fotografía
Deben ser imágenes relacionadas a la naturaleza, flora, fauna y ecosistemas de Mar del Plata.
Deben ser imágenes relacionadas a la naturaleza, flora, fauna y ecosistemas de Mar del Plata.
Positivo balance de las casas de electromésticos de Mar del Plata, quienes destacaron los descuentos al pagar en efectivo, al igual que las 12 cuotas sin interés.
Además, la funcionaria nacional pidió que la carátula para los delincuentes -dos detenidos, uno muerto y otro prófugo- sea tentativa de homicidio.
Fue demorado esta madrugada en un control de rutina en el puente que lleva a Ciudad del Este. Le incautaron el dinero y el auto.
Con algo de demora, estaba previsto que a mediados de octubre se pusieran en circulación, el Banco Central hizo el anuncio este mediodía.
El hecho se registró en una vivienda de Punta Mogotes en la madrugada del viernes. El delincuente se llamaba Juan Manuel Herrera de 34 años y contaba con antecedentes penales. Su identidad fue obtenida gracias a la base de datos AFIS que registra a todo aquellos que hayan cometido delitos