El popular podcast Martes de misterio presentará a partir de este viernes 17 un ciclo de entrevistas denominadas Maestros del miedo, en el que cinco especialistas en diferentes en diferentes formatos del género terror dialogarán con el periodista Martín Echevarría sobre el horror: se trata de Mariana Enriquez, Demián Rugna, Uriel Reyes, Javier Botet y Magui Bravi.

En el marco del Halloween, que se celebra todos los 31 de octubre, el podcast argentino de alcance mundial reunirá a cinco de los protagonistas hispanos más influyentes del género para un encuentro histórico, en el que se hablará exclusivamente sobre el terror en sus múltiples formas: historias, cine, literatura, experiencias y secretos.

Las entrevistas comenzarán este viernes con Uriel Reyes (México), creador de Relatos de la noche, el pódcast de terror en español más escuchado del mundo; y continuará el martes 21 con Demián Rugna (Argentina), el director que ha revolucionado el cine de terror argentino con obras maestras como Aterrados y Cuando acecha la maldad.

Además, el viernes 24 la charla será con Magui Bravi (Argentina), la “scream queen nacional”, reconocida por ser la actriz con más películas de horror filmadas en su país; y el martes 28 será el turno de Javier Botet (España), actor que se transformó en leyenda de Hollywood gracias a sus interpretaciones en REC, IT, El conjuro, Slenderman y Mamá.

El ciclo de entrevistas cerrará el viernes 31 con Mariana Enríquez (Argentina), considerada la reina del terror y la escritora más influyente del género en la actualidad.

Maestros del miedo estará disponible en su primer capítulo desde el viernes, de forma gratuita, en el canal oficial de YouTube (@martesdemisteriooficial), Spotify y otras plataformas de podcast.