Aldosivi visitará mañana a las 15 a Defensores Unidos de Zárate en el marco de la vigesimosegunda fecha de la Primera Nacional en busca de quedar como líder de la Zona B.

Para este encuentro, Andres Yllana podrá contar nuevamente con Rodrigo González quien fue habilitado por el Tribunal de Disciplina luego de estar suspendido frente a Deportivo Madryn. Sin embargo, el entrenador deberá buscar una alternativa en el mediocampo ya que Juan Ignacio Sills deberá cumplir una jornada de sanción a causa de una acción brusca. A su vez, volvió a viajar el volante Matías Morello quien no participaba de la nómina desde el encuentro frente a Chaco For Ever.

Con noticia de la sanción de lo sucedido con San Telmo, el conjunto del puerto quedó segundo a una unidad del puntero Colón. Si gana y el “Sabalero” no lo hace, el “Tiburón” alcanzará la punta. El “Celeste”, por su parte, cayó en la última fecha frente a Estudiantes de Río Cuarto y se ubica en el decimocuarto puesto pero en su última presentación de local venció 2-1 a Colón.

CONVOCADOS: