Con foco en la prevención, comenzó un ciclo de salud para mujeres del ámbito portuario
La iniciativa busca fortalecer el acceso a la salud y formar referentes en espacios laborales. El primer encuentro estuvo centrado en ginecología y autocuidado.
La Secretaría de Salud y en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mar del Plata puso en marcha el Programa Salud Inteligente para la Mujer, una iniciativa orientada a promover la prevención, la detección temprana y el acceso a información sanitaria confiable.
La propuesta está dirigida especialmente a mujeres que se desempeñan en el ámbito portuario y tiene como objetivo formar referentes y mandos medios dentro de empresas y organizaciones, con el fin de replicar conocimientos en los espacios de trabajo y fortalecer redes de cuidado.
El primer encuentro del ciclo estuvo enfocado en la ginecología y contó con la disertación de la doctora Agustina Genga y la doctora Melina Toribio, con la participación de la doctora Alicia Zanfrillo. Durante la jornada se abordaron temas vinculados al autocuidado, la salud sexual y reproductiva, la prevención y el acceso a tecnologías sanitarias, promoviendo la toma de decisiones informadas.
La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, destacó la importancia de este tipo de articulaciones y señaló que “cuando se logran este tipo de iniciativas, el impacto trasciende y llega a toda la sociedad”. Además, remarcó el compromiso de las instituciones participantes para construir una red que permita transferir estos conocimientos en ámbitos laborales, sociales y familiares.
El ciclo continuará con nuevos encuentros en los que se tratarán temáticas como salud mental, kinesiología y riesgos laborales, salud bucal y enfermedades cardiovasculares en la mujer.
Desde la Secretaría de Salud recordaron que el sistema municipal ofrece servicios integrales para la atención de la salud de la mujer, incluyendo consultas ginecológicas y obstétricas, talleres de planificación familiar, espacios para embarazadas, análisis clínicos y estudios como mamografías, disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud y en el CEMA.
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