ginecologia

María Becerra fue operada de urgencia por un embarazo ectópico: ¿qué es y por qué puede repetirse?

La cantante fue internada de urgencia en la Clínica Zabala. Su entorno confirmó que sufrió un nuevo episodio de embarazo ectópico, una condición que puede poner en riesgo la vida y que ya había atravesado anteriormente.