ginecologia

Con foco en la prevención, comenzó un ciclo de salud para mujeres del ámbito portuario
La iniciativa busca fortalecer el acceso a la salud y formar referentes en espacios laborales. El primer encuentro estuvo centrado en ginecología y autocuidado.
La iniciativa busca fortalecer el acceso a la salud y formar referentes en espacios laborales. El primer encuentro estuvo centrado en ginecología y autocuidado.
La cantante fue internada de urgencia en la Clínica Zabala. Su entorno confirmó que sufrió un nuevo episodio de embarazo ectópico, una condición que puede poner en riesgo la vida y que ya había atravesado anteriormente.
Los especialistas detallan lo que puede conocerse mediante cada prueba y la importancia de realizarlas una vez al año.
Conocida como una dolencia silenciosa porque no da síntomas, puede detectarse ante la imposibilidad de lograr un embarazo o ante el dolor pelviano. La palabra del especialista.