Luego de meses repletos de especulaciones y con un solo objetivo en mente, Neymar no llegará a recuperarse en tiempo y forma antes de junio y quedó fuera de la lista preliminar para la Copa América 2024 y para los amistosos previos al torneo con sede en Estados Unidos. Lo confirmó en conferencia de prensa el propio entrenador de la “Verdeamarela”, Dorival Junior, luego de anunciar la lista de convocados en conferencia de prensa.

A pesar de la ilusión que mantenía el enganche brasileño de 32 años, la rotura del ligamento anterior cruzado y el meñisco de su rodilla izquierda, en octubre del año pasado, no le permitirán ir en busca del título a Norteamérica. El ex PSG y Barcelona se lastimó en la derrota de Brasil ante Uruguay, en Montevideo, por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Y su recuperación no llegará a tiempo.

A pesar que aún resta más de un mes para el inicio de la Copa América, a disputarse del 20 de junio al 14 de julio, el par de amistosos de preparación que tendrá Brasil frente a México y Estados Unidos serán durante las dos primeras semanas de junio. Por lo tanto, Neymar debería estar recuperado en un plazo que ronda las dos semanas. Debía darse un milagro que finalmente no ocurrió y ya se apunta para que retorne a las canchas en julio o agosto, vistiendo la camiseta de su equipo árabe Al-Hilal.

A la ausencia de Ney se le suman la falta de otros nombres pesados en la lista difundida por la Confederación Brasileña de Fútbol. El ex Real Madrid y ex capitán de la Selección, Casemiro, no será de la partida en la cita continental. "Hablé con él en Manchester hace tres meses y hablé de su momento y el de su equipo", confirmó Dorival en la conferencia de prensa.

Además, otros delanteros de peso y relieve en la Premier League quedaron fuera, como Richarlison (autor de tres goles en Qatar 2022, uno de ellos elegido como el mejor del Mundial). La misma línea siguen Antony, del Manchester United, y Gabriel Jesús, figura del Arsenal que pelea por la liga inglesa contra el Manchester City de Pep Guardiola.

El tridente no convocado fueron caras frecuentes de ver en su Selección durante los últimos años. Aunque, posiblemente, los pocos minutos que cada uno disputó durante la presente temporada al no ser titulares en sus respectivos equipos fue el factor que llevó a Dorival a bajarles el pulgar.

Con el anuncio, Brasil fue la primera Selección participante de la Copa América en presentar de manera oficial sus 23 convocados para la competición. El plazo límite que exigen desde la Conmebol es el 5 de junio. Es por ello que, en caso de algún imprevisto, la Verdeamarela tendrá tiempo hasta dicha jornada para realizar cualquier cambio.

Bajo ese contexto, Dorival no le cerró las puertas a posibles modificaciones. Especialmente se refirió al caso Casemiro, la más resonante de las ausencias. "No significa que esté descartado", afirmó. ¿Pensará en el recambio generacional de varias figuras?

Igualmente, la lista de delanteros que representarán a Brasil en la Copa América quedó conformada por: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphina (Barcelona), Evanílson (Porto), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) y Savinho (Girona).

Esta no es la primera vez que la Copa América le resulta esquiva a Neymar. Es que para le edición Centenario de 2016, también celebrada en Estados Unidos, tuvo que decir ausente. En aquella ocasión se debió a que disputó los Juegos Olímpicos de Río con su Selección y desde el Barcelona, su club por aquel entonces, le avisaron que solamente sería liberado para una competición, intentando que no llegue al inicio de la próxima temporada con sobrecargas.

Fuente: Clarín