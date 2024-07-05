Copa America

El enorme gesto de "SanDibu" tras ser héroe argentino en Houston
Tras atajar dos penales y ser la figura en el NRG Stadium, el arquero argentino dijo que "la gente me llena" y consoló a Domínguez.
Tras atajar dos penales y ser la figura en el NRG Stadium, el arquero argentino dijo que "la gente me llena" y consoló a Domínguez.
El campeón defensor superó a Canadá en un partido intenso. Ahora espera rival, entre Uruguay y Colombia, para la gran final del domingo en Miami.
El grito de los jugadores y de los hinchas luego de la clasificación a una nueva final. Messi dijo que son las últimas batallas y Di María confesó que antes del partido se juraron ir por una nueva final para homenajearlo.
Casemiro, Richarlison, Antony y Gabriel Jesús son algunas de las ausencias más resonantes.
La Copa del Mundo, las Copas Américas y la Finalissima serán exhibidas en Mar del Plata el próximo 10 de noviembre con entrada gratuita.
Mientras la "Albiceleste" se prepara para los amistosos previos a la Copa América 2024 en Estados Unidos, el arquero le pone una cuota de su humor a los entrenamientos.
Emiliano Martínez tapó dos penales en la definición, tras el 1 a 1 en tiempo regular en los cuartos de final frente a Ecuador.
Fue confirmado por la organización del certamen en la que la Argentina buscará repetir el titulo obtenido en Brasil.
Con una larga fila de personas durante todo el día, se exhibieron la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima en el Museo MAR.
El seleccionado argentino femenino de vóley venció a Brasil en la final y se consagró campeón invicto del certamen en Betim. La marplatense Azul Benítez formó parte del equipo nacional que logró un nuevo título para el deporte argentino.
El Seleccionado Mayor que tiene en sus filas a la marplatense Azul Benítez derrotó por 3-0 a Venezuela y aprovechó la derrota de Brasil ante Perú para llegar con ventaja al partido decisivo del domingo.
La Selección Nacional Mayor Femenina con la armadora marplatense, superó a Chile en la segunda fecha de la Copa América que se disputa en Brasil.