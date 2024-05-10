Selecciones Mayores

Con Endrick, sin Neymar y varias sorpresas, Brasil presentó la lista de convocados para la Copa América
Casemiro, Richarlison, Antony y Gabriel Jesús son algunas de las ausencias más resonantes.
Casemiro, Richarlison, Antony y Gabriel Jesús son algunas de las ausencias más resonantes.
Se definieron los planteles Mayores de Mar del Plata tanto en la rama masculina como en la femenina. Las damas disputarán el Argentino en Rosario la semana próxima y los varones disputarán el Argentino “B” una semana después.