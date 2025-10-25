Mar del Plata se consolida una vez más como sede emblemática del folklore nacional al recibir la quinta edición consecutiva del Pre Cosquín 2025, un certamen que une a nuevos talentos con el escenario más icónico del país: el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Ads

El evento, organizado por José Antonio Boccanfuso como delegado y productor general, se desarrollará en dos escenarios de lujo de la ciudad: el Teatro Auditorium (Sala Astor Piazzolla) el 31 de octubre, y el Teatro Tronador BNA el 1 y 2 de noviembre. Participarán artistas provenientes de todo el país, destacando la diversidad y el vigor del género.

“Contar con el Teatro Tronador jerarquiza enormemente nuestro evento. Es una sala de excelencia que le brinda al certamen un marco artístico y técnico único”, destacó Boccanfuso.

Ads

Puede interesarte

Este crecimiento posiciona a Mar del Plata en la vanguardia del folklore argentino. La ciudad ha logrado múltiples finalistas en ediciones previas y, tras 39 años de trayectoria, celebró un ganador nacional que reafirma su prestigio en el ámbito.

Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746), de martes a sábado de 13:00 a 18:00. También se pueden adquirir en línea a través de www.enigmstickets.com. Para más informes, contactar a @precosquinmdp o @teatrotronadormdp.

Ads