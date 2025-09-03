pre cosquin

Luego de 20 años, Mar del Plata volvió a ser sede del Pre Cosquín

Las tres jornadas de cara al encuentro nativo que se desarrollará en enero en la ciudad de Córdoba, tuvieron lugar en el complejo "El Rugir de los Bombos", de calle 431 y 18 de Febrero de Mar del Plata y contaron con una marco imponente de asistentes y participantes.