pre cosquin

Mar Chiquita recuperó la sede y albergará nuevamente el Pre Cosquín
El evento se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de noviembre. Las autoridades del partido destacaron que abrirá “puertas para nuestros artistas, bailarines, músicos y cantores”.
El evento se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de noviembre. Las autoridades del partido destacaron que abrirá “puertas para nuestros artistas, bailarines, músicos y cantores”.
La actividad se desarrollará en la sala el 1 y 2 de noviembre. También habrá actividad el 31 de octubre en la Sala Piazzolla. Participarán artistas provenientes de todo el país.
La ciudad tuvo el mayor de los éxitos como la sede con más participantes aportantes y con un pase a la final nacional de Luciano Ciganda en la categoría solista vocal.
fueron seleccionados como finalistas Luciano Ciganda (Solista vocal), Segundo Lamenza Etcheverry (Solista de malambo), Academia Nicasio Maciel Arbolito (Conjunto de malambo) y Carolina Maldonado – Nahuel Lallana Pareja de baile tradicional.
Las tres jornadas de cara al encuentro nativo que se desarrollará en enero en la ciudad de Córdoba, tuvieron lugar en el complejo "El Rugir de los Bombos", de calle 431 y 18 de Febrero de Mar del Plata y contaron con una marco imponente de asistentes y participantes.